X!

Kontserdisari "Suveklassika Kadriorus" toob Kadrioru lossi noored muusikud

Muusika
Havryil Sydoryk
Havryil Sydoryk Autor/allikas: Ken Mürk / ERR
Muusika

Südasuvine kontserdisari "Suveklassika Kadriorus" toob juulist augustini neljapäeviti Kadrioru lossi telekonkursi "Klassikatähed" ja mentorprogrammi Lift noored muusikud.

Eesti Kontserdi peaprodutsent Maarit Kangron märgib, et neile, kes suveks linna jäävad, on neljapäeviti toimuvad kontserdid hea võimalus pärast jalutukäiku pargis põigata lossi, et kuulata seal kerget klassikalist muusikat ja nautida õhtupäikeses barokset saali. "See on igas mõttes väga ilus kontserdielamus külalise jaoks, aga ma arvan, et ka esinejale," lisas Kangron.

Sel korral pakub kontserdisari esinemisvõimaluse 2025. aasta noortele klassikatähtedele ning noore muusiku mentorprogrammis Liftosalejatele.

16. juuli kl 19.00 Kadrioru loss
Mentorprogramm LIFT esitleb: "Idüllid" klaveril Tiit Tomp

23. juuli kl 19.00 Kadrioru loss
Klassikatähed Annabel Soode ja Havryil Sydoryk

30. juuli kl 19.00 Kadrioru loss
Klassikatähed Tuule-Helin Krigul, Karl Martin Tombak ja Jakob Teppo

6. august kl 19.00 Kadrioru loss
Klassikatähed Isabella Runge ja Harald Trass

13. august kl 19.00 Kadrioru loss
Mentorprogramm LIFT esitleb: "Kodu" tšellol Brendan Tarm

27. august kl 19.00 Kadrioru loss
Mentorprogramm LIFT esitleb: "Müütide peegeldused" viiulil Karina Rostovtseva

"Kadrioru loss on olnud muusikutele alati väga oodatud esinemispaik ning eriti mentorprogrammis osalenud noorte jaoks on see kontserdisari võimalus teha oma soolodebüüt ehk programmi lõpetav ametlik ja avalik kontsert," rõhutas Kangron ja lisas, et Kadrioru lossi saal on alustavale solistile väga hea võimalus koguda soolokontserdiga publikut. "Noored panevad programmi vältel oma kava ise kokku ja mulle näib, et kogu see kontseptsioon on avaliku esinemise kogemuse saamiseks parim. Estonia kontserdisaal on küll suurejooneline esindussaal, kuid võib olla noortele esimeseks soolokontserdiks liiga aukartust äratav," lisas ta.

Varem on Kadrioru lossis kontserdisarja raames esinenud näiteks Marcel Johannes Kits, Hans Christian Aavik, Sten Heinoja, Tuuri Dede ning ansambel Trio '95.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:42

Andro Mänd: pidev soov midagi lammutada näitab meie ühiskonna kasvuraskuseid

14:51

Galerii: teist korda toimunud festivalile Kikumu panid punkti Panda Bear ja Sonic Boom

13:31

"Vaiana" kogus avapäevadega Eesti kinolevis 3626 külastust

13:28

Kontserdisari "Suveklassika Kadriorus" toob Kadrioru lossi noored muusikud

12:47

Festivalil Paavli Club astuvad üles Verraco ja Oli XL

12:39

Festival Aigu Om! toimub sel aastal koostöös lätlastega

11:02

Šveitsi tipplavastaja Milo Rau: viimase 20 aastaga oleme liikunud draamast tragöödiasse

10:31

Setomaal toimub 16. korda Ostrova festival

09:56

Suri "Jurassic Parki" näitleja Sam Neill

09:05

Fionntán De Brún: ansambel Kneecap on suutnud iiri keele noorte jaoks lahedaks muuta

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

09:56

Suri "Jurassic Parki" näitleja Sam Neill

11.07

I Land Sound avalikustas tänavuse festivaliprogrammi

12.07

Lepo Sumera nimelise heliloomingu preemia pälvis Liisa Hirsch

11.07

Lancelot: peoräpi skenesse me ilmselt tagasi ei lähe

11:02

Šveitsi tipplavastaja Milo Rau: viimase 20 aastaga oleme liikunud draamast tragöödiasse

12.07

Simon Mason: kirjanikuna olin ma väga varakult teadlik, et kriitikat on keeruline saada

09:05

Fionntán De Brún: ansambel Kneecap on suutnud iiri keele noorte jaoks lahedaks muuta

12.07

Võrus selgusid Eesti parimad lõõtsamängijad

12.07

Galerii: Kikumu kolmandal päeval astus üles Peter Bjorn and John

14:51

Galerii: teist korda toimunud festivalile Kikumu panid punkti Panda Bear ja Sonic Boom

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo