Kontserdisari "Suveklassika Kadriorus" toob Kadrioru lossi noored muusikud

Eesti Kontserdi peaprodutsent Maarit Kangron märgib, et neile, kes suveks linna jäävad, on neljapäeviti toimuvad kontserdid hea võimalus pärast jalutukäiku pargis põigata lossi, et kuulata seal kerget klassikalist muusikat ja nautida õhtupäikeses barokset saali. "See on igas mõttes väga ilus kontserdielamus külalise jaoks, aga ma arvan, et ka esinejale," lisas Kangron.

Sel korral pakub kontserdisari esinemisvõimaluse 2025. aasta noortele klassikatähtedele ning noore muusiku mentorprogrammis Liftosalejatele.

16. juuli kl 19.00 Kadrioru loss

Mentorprogramm LIFT esitleb: "Idüllid" klaveril Tiit Tomp

23. juuli kl 19.00 Kadrioru loss

Klassikatähed Annabel Soode ja Havryil Sydoryk

30. juuli kl 19.00 Kadrioru loss

Klassikatähed Tuule-Helin Krigul, Karl Martin Tombak ja Jakob Teppo

6. august kl 19.00 Kadrioru loss

Klassikatähed Isabella Runge ja Harald Trass

13. august kl 19.00 Kadrioru loss

Mentorprogramm LIFT esitleb: "Kodu" tšellol Brendan Tarm

27. august kl 19.00 Kadrioru loss

Mentorprogramm LIFT esitleb: "Müütide peegeldused" viiulil Karina Rostovtseva

"Kadrioru loss on olnud muusikutele alati väga oodatud esinemispaik ning eriti mentorprogrammis osalenud noorte jaoks on see kontserdisari võimalus teha oma soolodebüüt ehk programmi lõpetav ametlik ja avalik kontsert," rõhutas Kangron ja lisas, et Kadrioru lossi saal on alustavale solistile väga hea võimalus koguda soolokontserdiga publikut. "Noored panevad programmi vältel oma kava ise kokku ja mulle näib, et kogu see kontseptsioon on avaliku esinemise kogemuse saamiseks parim. Estonia kontserdisaal on küll suurejooneline esindussaal, kuid võib olla noortele esimeseks soolokontserdiks liiga aukartust äratav," lisas ta.

Varem on Kadrioru lossis kontserdisarja raames esinenud näiteks Marcel Johannes Kits, Hans Christian Aavik, Sten Heinoja, Tuuri Dede ning ansambel Trio '95.