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Septembris esineb Tallinnas horvaatia pianist Ivo Pogorelich

Muusika
Ivo Pogorelich
Ivo Pogorelich Autor/allikas: Andrej Grilc
Muusika

8. septembril astub Estonia kontserdisaalis sooloõhtuga üles legendaarne horvaatia pianist Ivo Pogorelich, kes on jätnud oma ainulaadse muusikalise ande ning uuendusliku ja originaalse lähenemisega sügava jälje tänapäeva klassikalise muusika maastikule.

Üle 40 aasta pikkuse lavakogemusega interpreeti hinnatakse tema sugestiivsete tõlgenduste, rafineeritud muusikalise maitse, tehnilise meisterlikkuse ning kompromissitute kunstiliste standardite tõttu. "Ivo Pogorelichi mäng ei jäta ühtki kuulajat emotsionaalselt külmaks. Pogorelichi esitustes peegeldub tema kunstnikunatuuri tumedus, mis väljendub tihti üllatavates interpretatsioonilistes valikutes ja kõlamaailmas," tutvustas pianist Sten Heinoja.

Pogorelichi kava keskendub Bachile, Beethovenile ja Brahmsile. Bachi "Inglise süidis" avaldub süntees omaaegsetest saksa, itaalia ja prantsuse muusika stiilielementidest. Brahmsi isiklikud ja subjektiivsed intermetsod peegeldavad helilooja huvi hällilaulu vastu. Beethoveni viimane klaverisonaat kompab aga pilli väljendusvõimaluste piire, olles rütmiliselt visionaarne ja tehniliselt paljunõudlik.

Lisaks nimetatule kõlavad ka Raveli "Nooblid ja sentimentaalsed valsid" – Schuberti loomingust inspireeritud kaheksa valssi, mille puhul peitub pealtnäha kerge kuulamise all keerukas ning kõrgelt organiseeritud muusikaline struktuur.

Pogorelichi kontsert toimub 8. septembril Estonia kontserdisaalis

Toimetaja: Rasmus Kuningas

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