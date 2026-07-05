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Galerii: Haapsalu Toomkirik täitus USA iseseisvuspäeval gospeli ja bluusiklassikaga

Muusika
Haapsalu Toomkirik täitus gospeli ja Ameerika bluusiklassikaga
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Muusika

Laupäeval, Ameerika Ühendriikide iseseisvuspäeval täitis Haapsalu Valgete Ööde festivali kava The Southern Chorale koor dirigent Gregory Fulleri juhatamisel.

The Southern Chorale on Lõuna-Mississippi ülikooli juures tegutsev koor, mille lauljad on dirigeerimise ja laulu eriala üliõpilased.

Haapsalu Valgete Ööde festivali produtsent Tuuli Metsoja ütles, et koor eesotsas dirigent Gregory Fulleriga tõi festivali kavva ehedust, eksootikat ja jõulisust.

"The Southern Chorale esitas kontserdil publikule spirituaale ja gospelmuusikat ning bluusist inspireeritud Tõnu Kõrvitsa kooriteoseid vaimustuse, erakordse kirglikkuse ja lummava võimsusega ning pani meie publiku tõeliselt kaasa elama. Kontserdi lõpuks oli nii publik kui koor liigutuspisarais," märkis Metsoja.

Koori dirigent Gregory Fuller on rahvusvaheliselt tunnustatud õppejõud ja koorijuht. Teda seob helilooja Tõnu Kõrvitsaga aastatepikkune tihe koostöö.

Toimetaja: Karmen Rebane

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