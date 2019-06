Festival Klaaspärlimäng avalikustas programmi

"Tänavusel Klaaspärlimängul on üllatusi, esiettekandeid, klassika esitusi rahvapillidel … Multiinstrumentalist ja helikunstnik Jochen Fassbender toob Saksamaalt kaasa pillid, ei – pigem heliobjektid, milliseid enne pole Eestimaal kuuldud ega nähtud. Linnaruumis paneme helisema nii Kaarsilla kui ka Raekoja torni. Ja kiirenevate südametuksetega ootan oma värskeima, Pärsia luulest inspireeritud kompositsiooni "Umar Hajjam on kõnelnud …" esimest proovi," rääkis festivali Klaaspärlimäng kunstiline juht Peeter Vähi.

Kokku toimub sel aastal kümmenkond kontserti, festival toimub 11.–16. juuli Tartus.

11.07.2019 19.00

MOZART & SÕBRAD

Festivali avakontserdi keskmes on Wolfgang Amadeus Mozarti looming, kuid lisaks Viini klassiku helitöödele kõlavad kontserdil ka festivali kunstilise juhi Peeter Vähi vokaalteosed. Mozarti klarnetikontserdis soleerib rahvusvaheliselt tunnustatud eesti päritolu klarnetimängija Selvadore Rähni, kes on tegutsenud pikaajaliselt Jaapanis Kyoto sümfooniaorkestri klarnetirühma kontsertmeistri ja solistina ning elab Islandil. Lavale astub ka saate "Klassikatähed 2014" finalist ja Eurovisiooni lauluvõistlusel laiema tuntuse saavutanud koloratuursopran Elina Nechayeva. Säravate solistide partner laval on maestro Andres Mustoneni juhatusel aktiivselt tegutsev Klaaspärlimäng Sinfonietta.

Andres Mustonen. Autor/allikas: pressimaterjalid

12.07.2019 19.00

VARIATSIOONID PÄRSIA TEEMAL

Ansambel HaftCraft suunab rambivalguse instrumendile, mis saab harva soolopilli staatust nautida – fagott on siiani üks enim tagaplaanile jäänud sümfooniaorkestri pille. Viis aastat tagasi sündinud kollektiiv sai alguse just soovist teenimatult vähe tähelepanu pälvinud instrumenti rohkem esile tõsta. Belgia Rahvusliku Sümfooniaorkestri solistide Bert Helseni ja Filip Neyensi eestvedamisel on ansambel erinevates koosseisudes andnud kontserte Belgias, Hollandis, Hiinas, Iraanis ja teistes riikides. Kontserdiprogrammis on läbi põimunud Iraani traditsiooniline ja Lääne klassikaline muusika. Ana Naqe sopranit ja farsikeelset laulu saadab fagoti tämber ja keelpillikvartett. Kontserdil tuleb esiettekandele ka Peeter Vähi uus teos, mis põhineb pärsia poeedi, filosoofi ja astronoomi Umar Hajjami farsikeelse "Ruba'iyati" ingliskeelsel tõlkel. Hajjami värsid, kus kohtuvad sufism, epikuurlus, pessimism, nihilism ja fatalism, esitavad heliloojale Vähi sõnul komponeerimisel tõelise väljakutse.

Heigo Rosin. Autor/allikas: pressimaterjalid

12.07.2019 22.00

KLANGKUNST / KÕLAKUNST

Kõlale pühendatud kontsert esitleb saksa multiinstrumentalisti Jochen Fassbenderit, keda on kõla fenomen huvitanud kogu elu. Juba lapsepõlvest peale oli ta haaratud kõlaga eksperimenteerimisest, ehitades ja arendades innovaatilisi muusikainstrumente ning otsides kõikvõimalikke kõlaobjekte. 1989. aastast alustas ta kõlaartistina esinemist. Sellest ajast peale tegutseb ta aktiivselt interpreedina, peab seminare ning on ka ülikooli õppejõud, pidades oma missiooniks õpetada inimesi tänapäeva mürarikkas maailmas teadlikult kuulama. Fassbenderi sõnul on kõlal tänapäeval keskne tähendus – Bachi muusikat esitatakse erinevatel instrumentidel, jazzilauljad laulavad orelipartituure ning Brandenburgi kontserte mängitakse süntesaatoril.

Kontserdil on kaastegev vokalist Clelia Piirsoo.

Svetilen. Autor/allikas: pressimaterjalid

13.07.2019 19.00

AEG TIKSUB

Klaaspärlimäng Sinfonietta eesotsas maestro Andres Mustoneniga täidab festivali Klaaspärlimäng raames Tartu Jaani kiriku eesti ja poola heliloojate loominguga. Kavasse valitud XX ja XXI sajandi muusika teeb austusavalduse mõlema riigi hiljuti möödunud iseseisvumise 100. aastapäevale. Kontserdi pealkiri on insipreeritud poola helilooja Maciej Balenkowski teosest "Time is ticking" (2015), mis pälvis auhinna "Sinfonietta per Sinfonietta" heliloomingu konkursil. Algselt Mozarti muusika esitamiseks kokku kutsutud Klaaspärlimäng Sinfonietta on nüüdseks väärika ajalooga ning märkimisväärselt laienenud repertuaariga kollektiiv – orkester esitab eri stiilis muusikat Bachist Piazzollani ning osaleb sageli erinevates crossover-projektides. Lisaks Klaaspärlimängule on orkester osalenud ka Tallinn Music Weekil, Suure-Jaani muusikapäevadel, Tallinna Orelifestivalil ja Haapsalu muusikapäevadel. Klaaspärlimäng Sinfonietta juht Andres Mustonen tegutseb nii dirigendi, viiuldaja kui ka pedagoogina. Tema repertuaar ulatub barokist kaasajani, ning tal on tihedad kontaktid mitmete nüüdisheliloojatega. Tänu Mustoneni tegevusele on alguse saanud paljud vanamuusika ansamblid, kontserdisarjad ning rahvusvaheline festival MustonenFest.

Kvartett Ciurlionis. Autor/allikas: pressimaterjalid

13.07.2019 22.00

SÕDALASE TEE

Saatest "Klassikatähed" eesti publikule tuntuks saanud Heigo Rosin on noorest east hoolimata andnud kontserte Euroopas ja Ameerikas, sealhulgas maailmakuulsas Carnegie Hallis, ning saanud esimese eestlasena Šveitsi nimeka "Orpheum Foundationi" stipendiumi. Samuti on ta Malletech'i löökpillide ja Sabian taldrikute ametlik artist. Rosina arvukate tunnustuste nimistusse kuulub Rising Stars Grand Prix II preemia (2017), DeLinkprijs tänapäevamuusika konkursil I preemia (2013), Yamaha Scholarship Competition for Percussion I preemia (2013). Festivalil Klaaspärlimäng toob Rosin kuulajani löökpillidele muusikat kirjutanud heliloojate Taina, Xenaxise, Fowleri ja Eespere loomingu. Kontserdi pealkiri sobitub hästi Rosina pikaajalise huviga võitluskunstide vastu. Üle kümne aasta karatega tegelemist on innustanud noort interpreeti ühendama võitluskunstide liikumist löökpillimängu liikumisega.

Duo Kayser Tsiavos. Autor/allikas: pressimaterjalid

14.07.2019 12.00, Kaarsild ja Raekoja plats, tasuta kontsert

TARTU TOP TEN

Traditsioonile truuks jäädes pakub festival Klaaspärlimäng see aasta taas publikule ühe tasuta kontserdi. Selle puhul tullakse Jaani kiriku seinte vahelt väljaTartu Kaarsillale ja Raekoja platsile.

14.07.2019 19.00

KOMITAS AD CAGE

Komitas, õige nimega Soghomon Soghomonjani peetakse armeenia klassikalise muusika alusepanijaks. Laia haardega armeenia preester tegeles heliloomingu, muusikateaduse, koorijuhtimise, etnomusikoloogia ja pedagoogikaga. Kontserdil kõlab tema muusika käsikäes XX sajandil laineid löönud John Cage'i loominguga. USA avangardistlik helilooja ja pianist on oma zen-budistlikust filosoofiast mõjutatud eksperimentaalse ja aleatoorse helikeelega inspireerinud paljusid teisi kaasaegseid ja järgmise põlvkonna heliloojaid. Kahe omamoodi märgilise tähendusega helilooja muusikat esitab jaapani pianist Keiko Shichijo, kelle repertuaari kuulub nii klassikaline kui ka nüüdismuusika. Keiko annab kontserte üle maailma, salvestab muusikat ning tegutseb õppejõuna. Kaasaegse muusika eksperdina on Keiko teinud koostööd Helmut Lachenmanni, Tom Johnsoni, Jürg Frey ja Bernhard Langiga.

Haft Craft. Autor/allikas: pressimaterjalid

14.07.2019 19.00 Tallinn, Maarjamäe lossi suvesaal

AEG TIKSUB

Klaaspärlimäng Sinfonietta eesotsas maestro Andres Mustoneniga täidab festivali Klaaspärlimäng raames Tartu Jaani kiriku eesti ja poola heliloojate loominguga. Kavasse valitud XX ja XXI sajandi muusika teeb austusavalduse mõlema riigi hiljuti möödunud iseseisvumise 100. aastapäevale. Kontserdi pealkiri on insipreeritud poola helilooja Maciej Balenkowski teosest "Time is ticking" (2015), mis pälvis auhinna "Sinfonietta per Sinfonietta" heliloomingu konkursil. Algselt Mozarti muusika esitamiseks kokku kutsutud Klaaspärlimäng Sinfonietta on nüüdseks väärika ajalooga ning märkimisväärselt laienenud repertuaariga kollektiiv – orkester esitab eri stiilis muusikat Bachist Piazzollani ning osaleb sageli erinevates crossover-projektides. Lisaks Klaaspärlimängule on orkester osalenud ka Tallinn Music Weekil, Suure-Jaani muusikapäevadel, Tallinna Orelifestivalil ja Haapsalu muusikapäevadel. Klaaspärlimäng Sinfonietta juht Andres Mustonen tegutseb nii dirigendi, viiuldaja kui ka pedagoogina. Tema repertuaar ulatub barokist kaasajani, ning tal on tihedad kontaktid mitmete nüüdisheliloojatega. Tänu Mustoneni tegevusele on alguse saanud paljud vanamuusika ansamblid, kontserdisarjad ning rahvusvaheline festival MustonenFest.

Vitautas Kiminius. Autor/allikas: pressimaterjalid

14.07.2019 22.00

SADA KUUD, KOLMAS IDA

Klaaspärlimäng toob Tartusse duo Austraaliast koosseisus sopran Deborah Keyser ja kontrabassimängija Nick Tsiavos. Deborah on olnud aastaid juhtiv Austraalia vokalist uues innovatiivses muusikas ning andnud kontserte kodumaal, Euroopas ja Aasias. Tema repertuaari kuulub muusika iidsest bütsantsi laulust ja saksa ning prantsuse barokist kaasaegse improvisatsioonini. Samuti on ta toonud ettekandele mitmeid spetsiaalselt tema häälele loodud teoseid heliloojatelt nagu Liza Lim, Richard Barrett ja Chris Dench. Kontrabassisti ja helilooja Nick Tsiavose loominguline ampluaa on samuti lai, ulatudes VI sajandi vokaalmuusikast kaasaegse minimalismi ja eksperimentaalse improvisatsioonini. Festivalil tuleb ettekandele mõlema muusiku sulest pärit elektroakustiline teos "One Hundred Months, Third of East". Kompositsioon on võrreldav arhitektuuriga, milles bassi ja soprani võrdsel osalusel põimuvad iidne Bütsants ja kaasaegne kujutlusvõime.

15.07.2019 19.00

ÕHTUPALVUS

Ansambel Svetilen pakub kuulajale sissevaadet traditsioonilisse vene ortodoksi muusika maailma. 1989. aastal asutatud kollektiivi missioon on vanavene koorilaulu esitamine, edendamine ja tutvustamine laiemale üldsusele. Rahvusvahelist edu pälvis kollektiiv 1995. aastal Ungaris "Musica Mundi" konkursil, kus pälviti esimene koht. Peale seda on ansambel andnud lkontserte USA-s ja erinevates Euroopa riikides ning võitnud mitmeid auhindu. Ansambli repertuaar esindab nii vanavene kiriklikku kui ka ilmalikku a cappella laulutraditsiooni, kuid vahel kasutatakse saateks ka autentseid instrumente nagu gusli ja rataslüüra. Viimaste aastaste kavades püüab kollektiiv juhi Dmitri Garkavi eestvedamisel ühendada arhailist kirikumuusikat kaasaegsete muusikaliste traditsioonidega, luues eksperimentaalseid kompositsioone rock'i, jazzi jt stiilides, mis võimaldavad rahvamuusikat populariseerida.

Elina Nechayeva. Autor/allikas: pressimaterjalid

16.07.2019 19.00

BAROKK-FOLK-KUNST

Festivali lõppkontserdil ristuvad ajastud, žanrid, valdkonnad ja erinevate rahvaste muusika. Ukse Leedu muusikamaailma avab Čiurlionise kvartett. 1968. aastal asutatud kollektiiv on pälvinud tunnustust kodumaal ja rahvusvahelisel muusikaareenil, esinenud maailma mainekamates kontserdisaalides ning toonud esitusele kavasid Mozartist ja Brahmsist Leedu nüüdisloominguni. Kontserdi esimeses pooles kõlavad leedu rahvusliku muusika ja kunsti suurkuju Čiurlionise loomingu kõrval ka vähem tuntud leedu heliloojate teosed. Teine pool on pühendatud klassikale ning toob publikuni pärleid nii Bachi kui ka Sibeliuse varamust. Kontserdi muudab eriliseks leedu rahvuspill birbynė, mis sarnaneb klarnetile ning on arenenud välja lihtsast karjuste pillist. Alates 19. sajandist on sellest saanud tõsiseltvõetav instrument, mida kasutatakse ansamblites ja klassikalise muusika esitamisel. Tartus soleerib pillil leedu nimekaim birbynė-mängija Vytautas Kiminius, kes on esimene ja ainus rahvusvahelisel tasandil birbynė mängu õppiv ja esitlev leedu interpreet.