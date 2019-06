ERSO avab Prantsusmaal Montpellier' muusikafestivali

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester annab Neeme Järvi juhatusel esmakordselt kontserdi Montpellier' muusikafestivalil Prantsusmaal. Festival, mis on pühendatud Põhjamaade muuskikale, toimub 10. kuni 26. juulini.

Montpellier' muusikafestivali enam kui 175 üritusel pakutakse mitmekesist ja väljakutsuvat muusikalist programmi. Festivali kunstiline juht, Prantsuse Raadio programmijuht Jean-Pierre Rousseau tunneb enda sõnul Neeme Järvit juba ligi 30 aastat. "Imetlen tohutult teda ja tema mahukat diskograafiat, eriti Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga," ütles ta ja rõhutas, et just seepärast soovis, et Neeme Järvi ja tema orkester tuleks avama Prantsuse Raadio festivali Montpellier's.

Augusti teises pooles kolib ERSO Noblessneri valukotta, et anda Paavo Järvi juhatusel kontsert "Alpisümfoonia", kus solistina astub üles orkestri tšellorühma kontsertmeister Theodor Sink, ning seejärel osaleda Pärdi Päevade kontsertetenduses "Surmatants".

ERSO uus hooaeg algab 13. septembril renoveeritud Estonia kontserdisaalis.