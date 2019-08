Priit Võigemast lavastusest "Surmatants": minu meelest on ta pigem isegi vallatu teos

Lavastuse "Surmatants" avastseenis tantsib koreograaf Ingmar Jõela surma kehastades tantsu, mida lõpuks peavad tantsima kõik, vahendas "Aktuaalne kaamera". Arvo Pärdi ja Thomas Adèse teoste saatel rullub lahti lugu, mida on kujutatud keskaegsel Bernt Notke teosel "Surmatants".

Lavastaja Priit Võigemast selgitas, et surmal hingetõmbepausi ei ole. "Ta hakkab otsast paavstiga keerutama ja jätkab kardinaliga, talupojaga ning läheb imikuni välja," sõnas ta ja tõdes, et kuigi teose keskseks teemaks on surm, on lavastuse vorm kõike muud kui morbiidne. "Minu meelest on ta pigem isegi selline vallatu teos."

Bernt Notke "Surmatantsu" fragment on olemas ka Tallinnas Niguliste kirikus. Tegemist on ainsa tänaseni säilinud ja lõuendile maalitud "Surmatantsu" maaliga kogu maailmas, mistõttu tuli helilooja Thomas Adès suurima hea meelega esmakordselt Eestisse. "On suur au töötada maestro Pärdiga, ma dirigeerin tema muusikat esimest korda ja on suur au teha seda tema kohalolul."

Ades dirigeerib kontsertetendust ERSO ja Eesti filharmoonia kammerkoori esituses. Vaatemängu dramaturg on Paavo Piik, kunstnik Kristjan Suits, koreograaf Ingmar Jõela ja videokunstnik Emer Värk. Pärdi päevad kestavad kuni 11. septembrini.