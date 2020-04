Pianist Kadri-Ann Sumera ja laulja Iris Oja plaanivad plaadistada kogu Mart Saare loomingu

Kultuurisaates "OP" oli külas pianist Kadri-Ann Surema ja laulja Iris Oja, kes on võtnud eesmärgiks plaadistada kogu helilooja Mart Saare looming. Tänaseks on ilmunud kaks albumit: "Mart Saar. Maailmapilguga rabalaulilk. Kogutud soololaulud I" (2018) ja "Mart Saar. Maailmapilguga rabalaulilk. Kogutud soololaulud II" (2020), kuid saates rääkisid nad lähemalt, kui palju materjali on veel ilmumas.

Kadri-Ann Sumera kinnitas, et tegelikult võttis aastaid tagasi samasuguse eesmärgi ette Vardo Rumessen, kes plaadistas üle poole Mart Saare loomingust. "Pikkade autosõitudel ühest mõistast teise, kus me oleme suveti esinenud, tekkis mõte salvestada seda Eesti muusikast, mis meil on kogunenud," sõnas pianist ja lisas, et arhiivi kaevudes avastas ta, kuivõrd palju on Mart Saare loomingut, mida pole isegi noodina välja antud. "Tema muusika on nii nutikas ja alati üllatav."

Iris Oja sõnul oli Mart Saar esimese Eesti päris oma laululooja, kes otsis ka oma teed ja erinevaid muusikalisi väljendusvahendeid. "Ta on hästi vaheldusrikas, me oleme leidnud palju mooduseid, kuidas ta kasutab näiteks rahvalikku viisi või siis ka suuri kunstmuusikalisi romansse," mainis ta.