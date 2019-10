Riho Sibul: Tüürile jäi In Spe kitsaks ja jumal tänatud

"Jaanus Nõgisto tutvustas meid Tipi kontserdi järel," meenutas Riho Sibul tutvumist sõbra Erkki-Sven Tüüriga. "Teine sõber Peeter Brambat tuli aga jutuga, kas ma ei ühineks In Spega. See oli 1979. aastal."

Sibul nentis, et Tüürile kui heliloojale jäi see punt võimalustelt kitsaks. "Ja jumal tänatud, kui mõelda, milline võimas sümfoonik on temast nüüd saanud. Aga In Spe aeg oli ka väga ilus," lausus Sibul.

"Kui me 1993. aastal alustasime NYYD Ensemble'iga, siis kõlas esimesel kontserdil kohe üks Erkki-Sveni lugu "Arhitektoonika nr 6" ja meid seob sarnane vormi- ja muusikatunnetus," rääkis dirigent Olari Elts.

Tüüri ja tema muusikat iseloomustasid saates ka tšellist Theodor Sink ja kunstnik Ludmilla Siim-Kaasonen.

Vaadake kommentaare ja katkendeid Erkki-Sven Tüüri muusikast videost.