Galerii: Tallinnas esitleti Erkki-Sven Tüüri ja In Spe topeltalbumit

Plaadifirma Vaiguviiul andis Erkki-Sven Tüüri 60. ja legendaarse ansambli In Spe 40. sünnipäevaks välja topeltalbumi. Uuele plaadile on jõudnud nii 1983. aastal ilmunud kauamängiva taastatud uusväljaanne kui ka muusika, mis on seni suuresti varju jäänud.