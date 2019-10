Võidukoor Collegium Musicale viib Barcelonasse Tüüri

Kammerkoor Collegium Musicale on võidukoorina kutsutud osalema Barcelonas toimuval Euroraadio konkursil "Let the Peoples Sing". 11. oktoobri kontserdil kõlab koori esituses ka Erkki-Sven Tüüri "Missa brevise" hispaania esiettekanne.

Kontserdil kõlab ainult eesti heliloojate muusika, ettekandele tuleb Arvo Pärdi, Veljo Tormise, Pärt Uusbergi ja Erkki-Sven Tüüri looming. Konkursi "Let the People Sing" galakontserdilt ja finaalist jõuab Collegium Musicale esituses Euroraadio vahendusel enam kui 2 miljoni raadiokuulajani Veljo Tormise "Kuulmata kuskil kumiseb kodu" ja Arvo Pärdi "Virgencita". Nii galast kui finaalist teeb ülekande ka Hispaania TV. Konkursi finaali saab Eesti kuulata Klassikaraadio vahendusel.

"Kui suvisel laulupeol juhatasin dirigendipuldis, siis oli see kindlasti suurim koor, mida seni juhatanud olen ja ka publikut oli palju. Eeloleval nädalavahetusel on aga meie publikuks üle kahe miljoni raadiokuulaja – seda on päris raske ette kujutada või visualiseerida. Kaks korda nii palju inimesi kui eestlasi üldse maailmas kokku," ütles Collegium Musicale dirigent Endrik Üksvärav. "Ja loomulikult on eesti heliloojate looming see, mis meie esituses nende kõigi jaoks kõlab!"

2017. aastal võitis Collegium Musicale EBU rahvusvahelise koorikonkursi "Let the People Sing" Grand Prix, mis spordis võrdub kuldmedaliga olümpiamängudelt. Üle kahe aasta toimuv koorimuusika tippvõistlus toimub tänavu Barcelonas ning Collegium Musicale osaleb võidukoorina ning ulatada hõbedane rändkarikas – Silver Rose Bowl – edasi uuele võitjale.

Konkursi galakontsert ja finaal toimub 12. ja 13. oktoobril Barcelona 2049-kohalises kontserdisaalis Palau de la Música Catalana – ainus UNESCO maailmapärandi nimistusse kantud kontserdisaal.



Tallinnas tegutsev Eesti tippkammerkoor Collegium Musicale on tuntud ja tunnustatud oma kõla ja kõrgel tasemel esituste poolest. Koori asutaja ja dirigent on Endrik Üksvärav. Koori repertuaar ulatub renessansist kaasaega, tähtsaim on eesti heliloojate looming. Lisaks a cappella teostele esitatakse suurvorme.

Koori üheksa tegevusaasta sisse jäävad lisaks Eestile kontserdid ja festivalid Itaalias, Prantsusmaal, Venemaal, Saksamaal, Tšehhis, Poolas, Soomes, Maltal, Iisraelis, Liibanonis, Kreekas, Hollandis ja Jaapanis. Olulistest festivalidest saab välja tuua näiteks Rhein Vokal ja Schleswig-Holstein Saksamaal, Al Bustan International Festival Liibanonis, Moravsky Autumn Brnos, Tšehhis ja Wratislavia Cantans Poolas. Kollektiividest kindlasti Helsingi Barokkorkester (Soome), Raschér Saxophone Quartet (Saksamaa), NFM Leopoldinum Kammerorkester (Poola), Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Tallinna Kammerorkester ja barokkansambel Barrocade (Iisrael). 2017 võitis koor EBU rahvusvahelise koorikonkursi "Let the People Sing" Grand Prix, mis spordis võrdub kuldmedaliga olümpiamängudelt.

Collegium Musicale annab aastas keskmiselt 40 kontserti. Koori tegevust toetavad Kultuuriministeerium, Kultuurkapital, Tallinna linn ja Ida-Tallinna keskhaigla.

Eesti Kooriühing on tunnustanud Collegium Musicalet kolm korda Aasta koori tiitliga (2017, 2014 ja 2011). Eesti Kultuurikapital tunnustas kammerkoori ja dirigent Endrik Üksväravat 2018. aastapreemiaga Eesti koorimuusika särava edendamise ning pühendunud ja kõrgetasemelise tutvustamise eest nii Eestis kui välismaal.