Galerii: algasid 50. New Yorgi Eesti kultuuripäevad

Pärast kaht aastat edasilükkamist avati 1. aprillil New Yorgi Eesti kultuuripäevad, mis toimuvad tänavu 50. korda.

Tervitussõnad ütles Eesti Kultuurifondi esinaine Tiina Vaska ja kultuuriminister Tiit Terik. Avamisel astus üles koor Collegium Musicale, üllatusena liitus viimaseks looks ka Nublu. Samuti toimus kontsert, kus esines trio Ain Anger, Kristjan Randalu ja Martin Kuuskman.

Eesti kultuuri päevadel New Yorgis on Tõnu Kõrvitsa uudisteose bassile, fagotile ja klaverile maailma esmaettekanne, mida esitavad Ain Anger (bass), Martin Kuuskmann (fagott) ja Kristjan Randalu (klaver). Kontserdi annavad veel ka Ms Madli, Nublu ja DJ QRX Gameboy Tetrisega, Curly Strings koos Nubluga ja Collegium Musicale, kes teevad tulukontserdi Ukraina heaks, kus muuhulgas tuleb esitlusele Arvo Pärdi teos "Forgive us, Ukraine".

Vanemuise teater etendab festivalil Urmas Vadi näidendit "Head tüdrukud lähevad taevasse", vaadata saab ka värsket Eesti mängufilmi "Kiik, kirves ja igavese armastuse puu" ning Collegium Musicale dokumentaalfilmi "Unustatud rahvaste jälgedes". Festivali lõpus saab maitseelamusi Põhjaka pop-up restoranis Eesti Majas.

Eesti Majas saab nautida veel Stencibility festivali näitust "Tartu kui Eesti tänavakunsti pealinn", Uno Habakuke "Looduse rüpes" ja Viljandi kolledži "Pärandiluup".