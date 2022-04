Esietendub Ain Angeri "Võluflööt", mis on tehtud just lastele

29. aprillil esietendub Kuressaare kultuurikeskuses Ain Angeri kunstilisel juhtimisel sündinud "Mängime "Võluflööti"" – Mozarti suurteos on kohandatud lastele. Ooperiloo teksti autor on Leelo Tungal.

"Saksa kultuuriruumis on normaalne, et kohandatakse suuri oopereid väiksemas formaadis lastele. See tekitab lastes huvi ooperi vastu," sõnas ooperiprojekti juhtiv Alar Haak.

Kunstiline juht Ain Anger rääkis erilisest "Võluflöödist" hiljaaegu Vikerraadios, pidades oluliseks rõhutada, et teos on mõeldud Saaremaale. "See on Saaremaa enda produktsioon, mitte nii, et pillid kotti ja jälle minema," sõnas maailmas kõrgelt tunnustatud ooperilaulja Anger.

Idee luua lastele mõeldud versioon kuulsast ooperist sündis Alar Haaki sõnul neil Ain Angeriga möödunud aastal Nõmmel suusatades.

Alar Haak ütles, et Leelo Tungla loodud tekst on põhisisult muinasjutt. "Tekst on selles mõttes uus, et see on eestikeelne ja Leelo Tungla looming. Lugu on teistmoodi kui originaalis. Vanaisa jutustab oma lapselastele, kuidas Mozart selle ooperi kirjutas," rääkis Haak Klassikaraadios.

Ain Anger (bass) täidab ooperis Papageno rolli. "Võluflöödi" lavastaja on Austriast pärit Edmund Emge, dirigent Itaaliast tulnud Edoardo Narbona ja kunstnik on Riina Vanhanen. Noort Papagenot esitab Raiko Raalik (bariton) ja Öökuningannat Maria Leppoja (koloratuursopran). Taustanäitlejad tulevad on Saaremaa gümnaasiumi näitetrupist.

Kogupereooper on ühes vaatuses.