Arvo Pärdi uus kooriteos kõlab esimest korda Eesti publikule

Pühapäeval, 27. veebruaril Tallinna Jaani kirikus toimuv Autoriõhtu on sel korral pühendatud Arvo Pärdi muusikale. Eesti esiettekandena esitab Filharmoonia Kammerkoor Tõnu Kaljuste juhatusel Pärdi uudisteose "O Holy Father Nicholas", mis on kirjutatud New Yorgi kaksiktornide alal taastamisel oleva Püha Nikolause kiriku tellimusel.

2001. aasta 11. septembri terrorirünnakus hävinud kirik taastatakse ülestõusmispühadeks ning pühitsetakse sisse Ameerika iseseisvuspäeval. Jaani kiriku Autoriõhtu kavas ongi teosed, mille Arvo Pärt on kas pühendanud või mõelnud pühakutele.

"Lisaks sellele, et me mõtleme pühapäeval kontserdil pühakutele, mõtleme ka Punase Risti kasti juures, et kas me võiksime toetada seda kollasinist lipuvärvi, ja selleks on seal meil ka väiksed kastikesed, et inimesed, kes tahavad toetada Punast Risti, saaksid kontserdi alguses ja lõpus seda teha," selgitas Kaljuste "Aktuaalsele kaamerale".