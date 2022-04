New Yorgis lõppesid 50. Eesti kultuuripäevad. Pandeemia tõttu kaks aastat edasi lükatud üritusel oli võimalik nautida muusikat, lavastusi, näituseid ja filme. Korraldajate sõnul on äärmiselt oluline säilitada väliseestlaste side Eesti kultuuriga, sest nii kestab ka ühendus kodumaaga.

Mari Teedlat võib nimetada New Yorgi Eesti kultuuripäevade veteraniks, sest ta oli kohal juba esimesel aastal. Toonane üritus toimus Eesti Maja asemel hotellis ja programmis oli palju teaduslikke loenguid. Külastajate hulk on aastate jooksul küll vähenenud, kuid Teedla arvates on kultuuripäevade olulisus säilinud.

"Ma saan Eesti kultuuri juurde, mida ma muidu Ameerikas ei saa. Kui ma käin Eestis, siis mul ei ole selleks aega. Ma käin sõprade ja sugulaste juures ja see on väga tähtis ja suviti niikuinii on teatrid kõik kinni, aga siin kultuuripäevade ajal on meil teater, filmid ja muusika. See on mulle väga tähtis. Ma õpin alati midagi uut," selgitas Teedla.

"Kuna meie kogukond ei ole nii suur, et me saaksime ise publikut valida, siis tuleb lihtsalt pakkuda selliseid asju, mis kõigile meeldiksid. Meil on sellel aastal väga palju erinevaid esinejaid, on midagi nii neile, kes räägivad eesti keelt ja inglise keelt, kui ka neile, kes räägivad ainult inglise keelt," märkis New Yorgi Eesti kultuuripäevade korraldusmeeskonna liige Merike Barborak.

Barboraki sõnul on oluline meelitada Eesti kultuuri juurde ka noori, kes on sündinud ja kasvanud USA-s, sest nii hoitakse sidet juurtega. Üks parimaid viise selle saavutamiseks on kutsuda New Yorki populaarseid Eesti muusikuid, näiteks Nublu.

Samuti üritati kultuuripäevade ajal suunata tähelepanu muudele teemadele, mis on eestlaste jaoks olulised. Kammerkoori Collegium Musicale kontsert oli pühendatud Ukrainale ja kõik selle tulud annetatakse.

"Meie võimuses ei ole sõda lõpetada, aga me saame mõelda, millega me saame kaasa aidata. Meie saame kaasa aidata muusika esitamisega, sest see on meile kõige omasem," selgitas Collegium Musicale dirigent Endrik Üksvärav.

Eesti kultuuripäevad toimusid New Yorgis 50. korda.