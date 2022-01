Eesti Muusika Päevad 2022 festivali teema on "Teisiti"

Eesti Muusika Päevad festivali teema 2022. aastal on "Teisiti". Festival toimub 16.–24. aprillini Tallinnas, Tartus ja Laulasmaal ning toob publikuni üle 20 esmaettekande.

"Tõstatame küsimused: miks me midagi teeme? Miks me nii teeme? Kas ja kuidas saaks/võiks teisiti? Ja miks me üldse tahame/ei taha teisiti teha? Küsime olulisi "miks" küsimusi ja anname heliloojatele võimaluse väljendada ennast väga isiklikult või radikaalselt," selgitasid festivali kunstilised juhid Helena Tulve ja Timo Steiner.

Tänavu toimub festival hübriidvormis – kontserdid toimuvad kontserdisaalides ning valik sündmusi kantakse üle ka voogedastuse kaudu festivali veebilehel.

Festivali avaprogramm saab alguse 16. ja 17. aprillil Tartust. Tartu programmi kunstiline juht on Märt-Matis Lill.

Esmaettekandele tulevad teosed heliloojatelt, nagu Erkki-Sven Tüür, Jüri Reinvere, Tõnu Kõrvits, Kristjan Kõrver, Maria Kõrvits, Liisa Hõbepappel, Rein Rannap, Ülo Krigul, Toivo Tulev, Galina Grigorjeva, Andrus Kallastu, Märt-Matis Lill, Arash Yazdani, Jonas Tarm, Tõnis Kaumann, Alisson Kruusmaa, Elo Masing, Rasmus Puur, Marianna Liik, Madli-Marje Gildemann, Tatjana Kozlova-Johannes.

Uudisloomingut esitavad Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Tallinna Kammerorkester, Trio '95, Tartu Ülikooli Sümfooniaorkester, Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Irina Zahharenkova, Eesti Elektroonilise Seltsi Ansambel, Ulla Krigul ja Virgo Veldi, Mari Poll-Novakovic ja Momir Novakovic, The Bright Future Ensemble. Festivali raames antakse välja 2 heliloomingu auhinda – "LHV uue heliloomingu Au-tasu" ning noortele suunatud heliloomingu auhind "Noor helilooja 2022".

Eesti Muusika Päevad on Eesti nüüdismuusikale pühendunud festival, mis toimub alates 1979. Aastast. Festivali korraldab Eesti Heliloojate Liit.

Festivali kogu programm avalikustatakse veebruaris.