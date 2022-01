Jüri Reinvere: Eestit ei eksisteeri ilma kultuurita

Aasta muusikuks valisid Jüri Reinvere ERR-i muusikatoimetajad. Saksamaal elaval heliloojal on olnud väga tihe muusika-aasta: toimus mitmete tema sümfooniliste teoste esiettekandeid nimekate Saksa orkestrite esituses. Novembris esitles Reinvere Tallinnas uudisteost "Kaks Klara käevõru", mis oli pühendatud Klassikaraadiole.

Ka esseistina tuntud Jüri Reinvere leiab, et meie kultuuripoliitikas on puudujääke ja muretsema peab eelkõige kultuuritegijate pealekasvu pärast. "Eestit ei eksisteeri ilma kultuurita, teised riigid võivad veel tööstusriigid olla või neil võivad olla mingid majandusharud nii tugevad, meie ei saavuta kunagi seda taset," kinnitas ta ja lisas, et kui me tahame riigi ja rahvana ellu jääda, siis see kõik saab toimuda ikka ennekõike kultuuri alusel.

"Meil on väga tugev kultuur, Euroopa rahvaste hulgast ütleks, et väga tugevatel jalgadel isegi, aga ka nendel jalgadel on värinaid tunda, on tunda, et eestlased ise ei hinda oma kultuuri enam nii tugevalt kui nad peaksid seda rahvusvahelises poliitilises olukorras tegema," rõhutas ta.

"Me ei saa elada ainult niimoodi, kui mõtleme, et meie kultuur on ainult välismaal, kultuur peab ikka olema ennekõike kodus tugev ja terve, ja siis on ka, mida välismaale viia," sõnas aasta muusik 2021 laureaat.