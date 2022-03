Reinvere: klassikalise orkestriga saab kõik muusikaks vajaliku ära teha

Kevadkontserti dirigeerib Mihhail Gerts, kellele on see esimene kokkupuude Jüri Reinvere muusikaga. "Robert Schumanni ja Jüri Reinvere vahel on tegelikult palju paralleele või sarnaseid jooni. Nad mõlemad on multitalendid ja lisaks muusikale on väga aktiivsed kirjasõna kirjutajad, seetõttu tekkiski nende seoste põhjalt idee panna kaks heliloojat ühte kavva kokku," rääkis diriget Mihhail Gerts.

Dirigent Gerts rääkis, et Reinvere loomingu puhul köidab teda Reinvere teadmised muusikast ja see, kuidas ta neid rakendab. "Tema käekiri on väga selge," lisas ta.

Helilooja Reinvere rääkis, et üks kevadkontserti teostest "Ilmatu valguse süli" muutus ootamatult päevakohaseks, mitte tänu vaid kahjuks sõjasündmustele. "Teose inspiratsiooniks on üks väga oluline koht Saksamaal, kus Hitler oma esimesi rakette proovis, mis asub mere ääres," teatas ta.

Esimest korda kõlab Eestis ka Reinvere teos "Tähtede surmast. Sümfoonilisi märkmeid", mille esmaettekanne oli sügisel Münchenis. Kontserdi teises osas kõlab Robert Schumanni Kevadsümfoonia.

"Mida rohkem sa orkestritega töötad, seda vähem tekib vajadust halvas mõttes vigurdada, et tuua mingeid mõttetuid lisapille, mis suurt efekti lõpuks ei anna või koormata orkestri juhtkonda sellega, et nad peavad rohkem instrumente," rääkis Reinvere oma muusikast. "Klassikalise orkestriga, on see siis väiksemas või suuremas mahus, saab praktiliselt ära teha kõik, mis eluks vajalik või muusikas vajalik," lisas ta.