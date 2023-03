Klassikaraadio kutsub sünnipäevahommikul diktaati kirjutama

Klassikaraadio 28. sünnipäev algab meeleoluka hommikuprogrammiga kell 7, mida juhib Marius Peterson. Anne Aavik võtab seejärel kell 9.05 kuulajad kaasa raadio telgitagustesse ja avab, kuidas käib iganädalase saate "Helikaja" ette valmistamine ja tegemine.

Läbi päeva on kuulajad oodatud raadioeetri vahendusel sünnipäeval osalema, sest tulemas on nii ühine diktaadi kirjutamine kui ka soovikontsert. Kell 10.05 saavad Klassikaraadio stuudios kokku laulja Uku Suviste, džässmuusik Kirke Karja, helilooja Ülo Krigul, helilooja Helena Tulve, dirigent Olari Elts, helirežissöör Siim Mäesalu ja muusikakooli õpilane Adeele, et otse-eetris koos muusikalist diktaati kirjutada. Rasmus Puuri kirjutatud muusikapala põhjal toimuvat muusikalist etteütlust viivad läbi Siim Aimla ja Lisete Velt. Kuulajate tööd on oodatud aadressil [email protected]

Sünnipäeval kõlab Klassikaraadios kuulajate poolt valitud muusika. Kell 11-15 toimuvale soovikontserdile saab oma soovid ja head mõtted edastada telefonil 611 4285 või e-posti aadressil [email protected] Otsesaadet juhivad Marge-Ly Rookäär, Toomas Oskar Kahur ja Anne Aavik.

Klassikaraadio alustas tööd 1. aprillil 1995 ning pakub kuulajatele kultuurisaateid ja laia valikut muusikat klassikast folgini. Oluline osa Klassikaraadio kavast on muusikasündmuste vahendamine otseülekandes, kontserdisaalidest Eestis ja kaugemalt.

Kõrvuti Klassikaraadio programmiga saab muusikat nautida ka Klassikaraadio lisakanalis, veebiraadios KlaRa, kus kõlab ööpäevaringselt vaid muusika.