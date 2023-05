Leedus kõlab Alisson Kruusmaa tšellokontserdi maailma esiettekanne

Maailma esiettekanne toimib Klaipeda rahvusvahelise tšellofestivali lõppkontserdil ning teose kannavad ette tšellist Martti Rousi (Soome) ja Leedu Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent on Robertas Šervenikas.

Kruusmaa tšellokontsert valmis Eesti-Soome Kultuurifondi toel ning on pühendatud rahvusvaheliselt tunnustatud Soome tšellistile Martti Rousile, kellega seob heliloojat aastatepikkune edukas koostöö.

"Tšellokontserdi itaaliakeelne pealkiri on inspireeritud nii instrumendist endast kui ka teose komponeerimise loomingulisest protsessist solistiga, mis sai alguse möödunud sügisel Itaalias," sõnas Kruusmaa ja lisas, et tema jaoks peegeldub teosest vabadus ja voogamine, ülemhelid ja madalad registrid ning võime lennelda ja püüelda üha uutesse kõrgustesse.

Alisson Kruusmaa on vabakutseline helilooja ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia doktorant. Käesoleval hooajal on Kruusmaa residentuuris Hollandi rahvusooperis. Ta on pälvinud muuhulgas Erkki-Sven Tüüri nimelise noore helilooja stipendiumi (2013), parima kompositsiooni auhinna festivalil "24th Young Composer's Meeting" (2018), Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia (2021) ning Tõnu Kaljuste nimelise stipendium (2023).