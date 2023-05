Pildid: selgusid konkursi "Noor helilooja 2023" võitjad

Konkursi vanema vanusegrupi peapreemia "LHV noor helilooja 2023" läks jagamisele kahe autori vahel. Žürii kõige kõrgema tunnustuse pälvisid Brenda Pärtel "Nähtamatu vesi" klarnetile, viiulile, tšellole ja klaverile ning Georg Jakob Salumäe "Triskele" bassklarnetile, viiulile ja klaverile.

Nooremas vanusegrupis pälvis Carola Mosca "LHV tulevikulootuse" nimelise esimese preemia klarnetile, viiulile ja klaverile kirjutatud teose "Trio" eest.

Vanema vanusegrupi kolmanda koha tunnustuse sai Kadri Klanberg teosega "Meri on muu kui sinine". Nooremas vanusegrupis pälvisid "LHV tulevikulootuse" nimelise II preemia Hele-Riin Raun ("Circles of the World") ja III preemia Marlon Martma "Päev ja öö".

Vanemas vanuserühmas leidis eraldi äramärkimist Tarmo Univeri teos "Ta toob valget", mis žürii hinnangul eristus selgelt teatraalsuse ja kontseptuaalsuse poolest.

Tempoka energiasähvatuse pakkus Joosep Ottokar Oja "Audere est facere".

"Kontserdil kõlanud teosed pakkusid igaüks omamoodi muusikaelamuse. Noortel autoritel on lai haare ning nende loomingus on potentsiaali nii laiemale publikule suunatud filmimuusika loomiseks kui ka johncage´ilikult eklektilisteks performatiivseteks etteasteteks. Oma valikus väärtustasime võrdselt muusikalist kirjaoskust ja lennukaid ideid. Loodan siiski, et noortel autoritel jätkub julgust avada uusi uksi ja teha mõnikord ka radikaalseid valikuid, sest tihti sünnivad parimad ideed just siis, kui astuda maha turvaliselt sissetallatud rajalt," sõnas žürii liige Einike Leppik.

Vanema vanuserühma finalistid olid Inessa Murumaa, Brenda Pärtel, Georg Jakob Salumäe, Kadri Klanberg, Joosep Ottokar Oja, Annabel Soode ja Tarmo Univer, nooremas rühmas Marlon Martma, Carola Mosca, Hele-Riin Raun ja Gerli Ong.

Teosed kandis finaalkontserdil ette ansambel koosseisus Taavi Orro (klarnet), Kerstin Elisabeth Kullerkupp (viiul), Olga Raudonen (tšello) ja Jorma Toots (klaver).

Konkurss "Noor helilooja" sai alguse Eesti Heliloojate Liidu ning Loomelabori koostööst 2014. aastal. Eelmisel aastal võitsid konkursi Érik Rauk, Patrik Sebastian Unt vanemas ning Selina Feklina nooremas vanuserühmas.