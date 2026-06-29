Kaspar Velberg ja Ludensemble toovad lavale Stravinski "Sõduri loo"

Dirigent Kaspar Mänd sõnul sobib "Sõduri lugu" ideaalselt suviseks ringreisiks. "See on õpetlik ja mõtlemapanev muusikateatri teos, mille keskmes on lihtne, kuid ajatu tõde – inimene tahab alati rohkemat, kui tal on, ning olemasoleva tegelik väärtus selgub sageli alles siis, kui see on kadunud."

Tallinna Linnateatri näitleja Kaspar Velberg astub üles jutustajana, esitades teose Häidi Kolle eestikeelses tõlkes. Igor Stravinski ja Šveitsi kirjaniku Charles-Ferdinand Ramuz' loodud lugu räägib sõdurist, kes vahetab oma viiuli rikkuse vastu, kuid avastab peagi, et kõigel on oma hind. Rohkem kui sajand tagasi kirjutatud teos kõnetab oma teemadega ka tänapäeva publikut, käsitledes inimese püüdu oma saatust juhtida ning õnne leida.

Ludensemble'i seitsmeliikmeline koosseis esitab Stravinski mitmekesise partituuri, kus põimuvad marsid, valsid, tangod ning rahvamuusikast inspireeritud motiivid. Lavastuse visuaalse maailma loob kunstnik Tõnis Jürgens, kelle liikuvad kujundid saadavad nii muusikat kui jutustust.

Ludensemble'i koosseisus astuvad üles Kaija Lukas, Alexandr Avramenko, Diogo Moutinho, Laur Keller, Toomas Vana, Regina Udod ja Lauri Metsvahi.

Kaspar Velberg, Kaspar Mänd ja Tõnis Jürgens on klassivennad, kelle loomingulised teed ristuvad nüüd ühises projektis. "Kaspari hääl ja lavaline olek sobivad sellesse rolli suurepäraselt. Tõnise looming avaldas mulle muljet oma laiahaardelisuse ja jutustamisoskusega eri kunstivormides. See koostöö tundus loomulik samm," lisas Mänd.