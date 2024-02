Peedu Kass, Theodor Sink ja Villu Talsi astuvad mitmekülgse kavaga koos lavale

Esmapilgul tundub trio Kass/Sink/Talsi ootamatuna, kuid kontsertidel kõlama hakkav muusika plaanib rääkida oma loo ja näidata, et tavapärasest erinev koosseis suudab pakkuda uudseid elamusi. Kava on mitmekülgne ning ulatub klassikutest tänapäevaste heliloojateni. Kolmel õhtul saab kuulda teiste seas Johann Sebastian Bachi, Thomas Tallise, aga ka Erki Pärnoja, Raul Söödi ja Peedu Kassi kirjutatud loomingut.

Peedu Kassi sõnul arenes mõte ühisest kontserdist tema peas juba ammu. "See mõte küpses päris mitu head aastat. Sellele eelnes võimalus mängida tšellist Theodor Singiga duot. See oli kuskil pandeemia algusaegadel, kui saime teha ühe lühikese kontserdi. Meie proovid ei tahtnud aga ära lõppeda ja seda just heas mõttes. Me saime aru, et ühelt poolt erineva nn päevatööga või žanriväljundiga inimestel võib olla siiski väga palju ühist," rääkis Peedu Kass.

Mõlemad muusikud on juba varem tundnud huvi muusika vastu, mis ei kuulu nende igapäevasesse repertuaari. "Meid ühendas ka see, et mina olen alati poolsalaja natuke Bachi harjutanud ja ilmselt tema on ka poolsalaja kodus natuke midagi muud harjutanud, mis ei ole klassikalise muusika algupärand. Mul oli vasikavaimustus, kui nägin, kuidas ta mingit klassikalugu töötleb või sellele läheneb," kirjeldas Kass.

Ka Villu Talsi kaasamine kontsertidele oli asjade loomulik kulg. "Oli tunne, nagu oleks kontrabassi ja tšello kõrval ruumi veel ühele häälele või pillile. Kuna tšello ja kontrabass on mõlemad registri poolest pigem madalad ja bassised, siis oli seal ühe kõrge instrumendi jaoks väga hea ruum olemas. Ja mul on päris pikka aega olnud telefonis selline nimekiri, mille pealkiri on "Muusikud, kellega tahaksin koos töötada". See nimekiri ei ole pikk, aga Villu on seal nimekirjas olnud väga pikka aega ja kummalisel kombel polnud meie muusikalised teed varem ristunud," selgitas Peedu Kass trio kujunemist.

Kass/Talsi/Sink on publiku ees 6. veebruaril kell 19.00 Jõhvi kontserdimajas, 7. veebruaril kell 19.00 Pärnu kontserdimajas ning 8. veebruaril kell 21.00 Tallinnas Estonia kontserdisaalis.