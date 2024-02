Duo Ruut astus Belgia tuuri raames üles mainekas Bozari kontserdimajas

Kannel ei ole pill, mis Brüsseli Bozari kaunite kunstide palees just tihti kõlaks. Eelmisel reedel tutvustas Eesti Duo Ruut, kuidas on võimalik kontserdisaal ebatraditsiooniliste meetoditega kõlama panna.

"Üritame hoida meie pärimuse tuuma meie muusikasalves, aga teeme sinna ümber kaasaegsema mulli. Ehk siis põhimõtteliselt muusika, mida me ise tahaks kuulata ja mis me arvame, et maailmast veel puudu on," kommenteeris ansambliliige Ann-Lisett Rebane.

Seekordsel tuuril andis Duo Ruut kokku kuus kontserti erinevates Belgia linnades, kus kohalike kõrval oli võimalus neid kuulata ka suuremahulisel Eesti kogukonnal.

"Meil on olnud tuure, kus oleme umbes nädal aega ära näiteks Saksamaal, Prantsusmaal ja nüüd aprillis tuleb ka Rootsis umbes nädalane tuur. Aga meil on ka väga palju üksikuid käimisi, kus on ainult üks kontsert või paar. Või siis ühendame mõned riigid omavahel, et ei peaks vahepeal koju tagasi sõitma," rääkis Katariina Kivi.

Muusikapalade vahele rääkisid Ann-Lisett Rebane ja Katariina Kivi bändi ja nende erinevate lugude tekkelood, milles väljendus ka põhjamaine melanhoolne iroonia. Samas võtmes jätkas ka nendega koos Brüsselis üles astunud Rootsi-Norra bänd Ævstaden, kelle muusikas on sarnaseid elemente.

Ævestadeni liige Evina Storaakern loodab, et koos astutakse lavale ka tulevikus. "Me sobime ideaalselt. Ma väga loodan, et esineme tulevikus veel koos. Armastan nende muusikat," sõnas ta.

"Kui ma õigesti aru saan, siis nad kasutavad ka mingit versiooni kandlest või see on sarnases stiilis instrument rohkemate keeltega. Ka nende muusikas on näppemustrid ja vokaalsed harmooniad ning seepärast sobime väga hästi kokku," lisas teine Ævestadeni liige Kenneth Lien.

Ævtsadenit on Eesti publikul võimalus kuulata aprillis Tallinn Music Weekil.