Duo Ruut: tantsupeol mängimine on meie jaoks alati prioriteet olnud

Sel tantsupeol kuuleb Duo Ruudu lugu "Kust laulud saadud". Kahe kandlemängija Ann-Lisett Rebase ja Katariina Kivi muusika taustal tantsib 900 tantsija. Tantsu autor ning lavastaja on Helena-Mariana Reimann.

Pakkumine tantsupeol mängida tehti Ann-Lisett Rebase sõnul neile ise. "Meiega võeti ühendust ning taheti just seda konkreetset lugu. See on väga huvitav, sest "Kost laaluq saaduq" on meie kõige vanem lugu," sõnas ta.

Tema sõnul on nende looming ajas muutunud, mistõttu salvestati ka see laul tantsupeo jaoks eraldi uuesti. Kui varem laulsid nad võrukeelseid sõnu suupärasemalt, siis nüüd paluti esituses rohkem autentsust. "Me küll oskame õ-tähte hääldada, aga nii palju õ-sid ajab ikka keele sõlme," naeris Rebane. Lugu ise valmis bändil Mooste Elohelü töötluste festivaliks, sest oli üks konkursi kohustuslikest paladest.

Duo Ruut seisab esinedes näoga üksteise poole, mistõttu nad peol tantsijaid eriti ei näe. "Me oleme isekeskis ka nalja teinud, et mitte publikusse vaadata on hästi eestlaslik. Kui tavaliselt on nii just turvalisem ning endale kergem, siis tantsupeol tahaks küll rohkem kõrvale kiigata," sõnas Rebane.

Varem pole bänd teadlikult rahvatantsu taustaks mänginud. Rebase sõnul on küll nende muusikat kasutatud, kuid neile endile on tantsijate saatmine esmakordne kogemus. Tantsupeol mängimine on Rebase hinnangul küllaltki pingeline, kuna mängida tuleb väga täpselt salvestise järgi. "Tantsijaid on palju ja kunagi ei tea, mis detaili üks tantsija salvestiselt võtnud on, et selle järgi orienteeruda. Kui me seda järsku kohapeal ei tee, siis see üks tantsija ei saa seda märguannet," nentis ta. Tantsupeol on nende lool nüüd lisaks ka väga pikk sissejuhatus, et tantsijad jõuaksid kohtadele liikuda.

Kuigi laulupeol on osalenud mõlemad Duo Ruudu liikmed, siis tantsupeo kogemus on neile esmakordne. Väikesena Rebane küll enda sõnul kadestas tantsijaid, kuid nüüd tunneb ta end mugavamalt laval. "Mulle ikka meeldib minu praegune roll, sest liiga suur tantsulõvi ma ei ole. Samas, ehk näen ma platsil midagi nii lahedat, et tahaks ise seal olla," nentis ta.

Eriti nauditav on tema sõnul olla seotud suure projektiga nagu tantsupidu. "See on ikka endale väga nauditav, kui saame selliste suurte projektidega seotud, nii et üritame vaadata nii palju kui saame," sõnas Rebane. Kuigi kahekesi oma kontserti teha on tema sõnul väga lahe, tekib eriline tunne just siis, kui muusikaga on seotud palju inimesi. "Selliste suurte projektidega nagu tantsupidu tekib väga võimas, meie-ülene tunne."

Lisaks Duo Ruudule astuvad üles bändid Supernova ja RÜÜT ning solistid Mari Kalkun, Anu Taul ja Mari Jürjens. III noorte tantsupeo muusikajuht on Matis Leima. Bändide vaheline sünergia on Rebase sõnul väga hea ning kodune. "Kuna Eesti on nii väike ja kõik tunnevad kõiki, siis see on nagu üks lahe suguvõsakokkutulek. Kõigiga oleks suur rõõm ka tulevikus mängida," sõnas ta.

Hiljuti on Duo Ruut käinud aktiivselt Euroopas kontserte andmas, kuid tantsupidu on nad alati prioriteetide hulgas hoidnud. "Kuna tantsupidu oli plaanis juba ammu, siis ei võtnud me teisi pakkumisi selleks ajaks vastu. Oleme väga elevil, et tantsupeost osa saada," sõnas Rebane.