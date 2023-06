Margus Saar: laulupidu kajastades pead ise seda fännama

Saar ise ei ole laulu- ja tantsupeol osalenud. Küll aga on ta vaatajateni toonud peo melu ja kaadritaguseid üle 20 aasta – tema esimene pidu saatejuhina oli 1999. aastal. Laulu- ja tantsupeod on tema jaoks olulised suursündmused, mistõttu läheb ta nende juurde ikka ja jälle tagasi. Peol on tema jaoks ka isiklik tähendus, sest 2004. aasta laulupeoõhtul sündis Saare vanem tütar. "2004. aasta laulu- ja tantsupidu algas suure vihmaga, mistõttu jäeti ära rongkäik. Sama päeva õhtul sündis mu vanem tütar. Järgmine päev tuli päike taas välja ning sain minna peole ja kolleegidele suurt uudist teatada," meenutas Saar.

Noorte- ja üldlaulupidu erinevad Saare sõnul olulisel määral. Kui noorte laulupeod on ühepäevased, tuleb tema sõnul ikka mõelda, kuidas täita kava kahepäevastel üldlaulupidudel. "Mulle meeldivad väga läbi komponeeritud kavad," sõnas Saar. Üks tema eredaimatest mälestustest pärineb 2014. aasta XXVI üldlaulupeost "Aja puudutus. Puudutuse aeg". "Toona oli ilus ilm ning ka telepildis õnnestus kõik. Mäletan, et Hirvo Surva dirigeerimise ajal paistis publikule kuldne päike. Inimesed platsil olid nagu kuldsed mesilased," meenutas Saar.

Laulupidu kajastab Saar ikka ja jälle, kuna peol on tema jaoks pikk ajalugu. "Kuna ma olen laulu- ja tantsupeol nii kaua olnud, siis tahaks, et kõik saaks telepildis toredasti tehtud. Kui mingid inimesed on aastaid laulupeo kajastust teinud, siis on neile ka rohkem teada ohud, mis potentsiaalselt tekkida võivad. Kui kogu aeg inimesed vahetuvad, on selle kõigega keerulisem ette arvestada," nentis Saar. Tema sõnul on oluline, et meediatiimi inimestele endile pidu meeldiks ja nad mõistaksid seda. "Ma olen meeskonna moodustamisel ikka küsinud: kas laulupidu meeldib sulle või mitte? Kui kõhkled, siis ära tule," sõnas Saar.

Lisaks Margus Saarele on laulupeol reporteritena kohal Veronika Uibo ja Juhan Kilumets, kes liiguvad ringi platsil ja inimeste seas. Saar teeb intervjuusid peamiselt kaare all platvormil, kus käivad rääkimas koorijuhid. Laulupeo kajastamisel on telepildis taga suur tiim, saate üldtoimetaja on Anu Välba, ülekandejaamas on eetris Kai Väärtnõu. Väärtnõul on side saatejuhtidega, tema aitab neil ajast kinni pidada. "Kai ütleb meile, kui näiteks on jäänud kaks minutit, mis vaja veel jutuga täita. Või hoopis, et hakka nüüd lõpetama, koorid lähevad lavale," naeris Saar.

Tema sõnul on neil hea koostöö ning toimiv ahel: Marika Pärk on kooride ja dirigentide korraldaja dirigendipuldi juures ning ütleb saatejuhtidele, kui intervjuudega lõpetada on vaja. Lisaks on ahel ühendatud peojuhtide Uku Uusbergi ja Kersti Seitamiga. Samuti on kontaktisik kahe peohääle, Sandra Uusbergi ja Indrek Sammuli juures, nemad on omakorda ühenduses helirežissööriga. "Kõigil peab olema ühine eesmärk," sõnas Saar.

Saare sõnul saadakse aja möödudes aina rohkem aru, et televisioonil ja raadiol on peol kanda suur roll. "Olukorras, kus väljak on inimesi täis ning enam sisse ei lasta, kannab televisioon ning raadio pidu laiemale kuulajaskonnale," nentis Saar. Lisaks propageerivad ülekanded koorilaulu ning on selgitava funktsiooniga.

Saatekava on suures osas paigas, kuid selle sees on Saare sõnul ka vabadust. "Küsimused on ette valmistatud ning ka kava valmis, aga sinna sisse mahub ikka spontaansust ka. Kindlasti püüame enne laule dirigendid kätte saada," sõnas Saar. Tihti tuleb tema sõnul koorijuhte rahustada, et enne pulti minekut jõutakse küll üks intervjuu ära teha. "Siis me ütlemegi, et ära nüüd pabista, sa jõuad sinna dirigendipulti küll, aga palun tule kümme minutit enne ja räägi meile sellest laulust," naeris Saar. Kõige olulisem on tema sõnul see, et pidu oleks ilus, kulgeks ohutult ja oleks ka televisioonis kättesaadav.

Kuigi päevad on pikad, on pidu nii energiline, et Saare sõnul väsimust seal ei teki. "Uni läheb juba hommikul varakult ära," sõnas ta. Pigem tuleb tema hinnangul kõige rohkem arvestada ilmaga ning kindlasti võtta kaasa joogipudel. Sel aastal ootabki Saar peolt kõige enam seda, et pidu mööduks suurema vihmata.

Tema sõnul on eetris olles oluline teadvustada, et pilt ja muusika räägivad enese eest. "Televisioonis kõneleb pilt enda eest ning saateid ei pea kogu aeg täis rääkima. Kui näiteks hakatakse tegema laineid, siis on toredam neid kaasa teha, kui eraldi kommenteerida. See on oluline tunnetuse koht, millega peab kaasas käima," nentis ta.

Saare üks suurimaid laulupeo lemmiklaule on 2014. aasta tunnuslaul "Puuduta mind". Lisaks ootab ta huviga selleaastaseid üllatusi. Uued meeleolukaimad palad selguvad tema sõnul tavaliselt juba proovides. "Peaproovis saavad ka koorijuhid enam-vähem aru, mis peol kordamisele minna võib," sõnas ta.

ERR on lisaks rongkäigule kohal nii tantsu-, rahvamuusika- kui ka laulupeol. Otseülekannete kese koondub ETV-sse, aga kolmeks päevaks on peo lainel pea kõik rahvusringhäälingu kanalid.