Galerii: Suurgildi hoones avati näitus noorte laulu- tantsupeo meenetest läbi aastate

Veronika Portsmuthi sõnul inspireeris teda näitust tegema seotus laulupidudega. "Kuna laulupidudel on minu jaoks eriline tähendus, siis tundus, et võiks südamelähedased mälestused ka kuidagi uuel ametipostil ära märkida," sõnas Portsmuth. Kuigi Ajaloomuuseumi näituste kalender on küllaltki tihe, leiti võimalus näitust teha.

Väljapanek on minimalistlik, kuid Portsmuthi sõnul leiab igast laulupeost midagi. "Nii palju oleks nendest pidudest rääkida, aga pigem on hetkel efektsem minimalistlik väljapanek," sõnas kuraator. Näitus on tema sõnul nii meeldetuletus oma inimestele kui ka kompaktne ülevaade välisturistidele. Näiteks on seinal ka ajajoon, kus on välja joonistatud laulupidude ajajoon. Kuigi näitus on värske, siis on külalisi Portsmuthi hinnangul paari päeva jooksul käinud palju.

Enamus esemeid on pärit muuseumi abikogust, kuid on ka isiklikuma taustaga meeneid. Peamine väljapanek on teatmikest, märkidest embleemidest ja rosettidest, leidub ka tekstiili. "Kõige rohkem puudutavad ikka enda esemed. Näiteks tõin kogusse ühe räti, mis anti "Maa ja ilma" peol kõikidele dirigentidele. See sall on üks laulupidude toredamaid sümboleid," sõnas Portsmuth.

Meened kujutavad kuraatori sõnul ka ajastu märki, näiteks 1990. aastatel olid mälestusesemed küllaltki tagasihoidlikud ning ka pidu lükati edasi 1993. aastasse. Sellest aastast pärineb ka laulupeo esimene ingliskeelne teatmik. Juba esimesest peost 1962. aastal on laulupidudel teatmikud ja märgid.

Suveniirimärke tehti Portsmuthi sõnul üllatuslikul kombel erinevatel pidudel eri disainiga. "Märke tehti nii metallist kui plekist, mõnel peol oli sümboolikas mitmeid eri märke," sõnas ta. Rinnamärgid on olemas pea igal peol, see kannab kuraatori sõnul pidude traditsiooni. 2023. aasta "Püha on maa" noortepeol on kavakujunduses kasutatud Kaljo Põllu kunstiteoseid.

Näitus "Rõõmsad mälestused. Meeneid noorte laulu- ja tantsupidudelt" jääb Suurgildi hoones avatuks 13. augustini 2023.

Peonädalal 27. juunist 2. juulini 2023 on kõik laulu- ja tantsupeo käepaela omanikud oodatud tasuta külastama kõiki Ajaloomuuseumi muuseume.