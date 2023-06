Heleri All: olen alati tahtnud kajastada laulu- ja tantsupidu

Heleri All on esimest korda reporteri rollis nii tantsu- kui ka rahvamuusikapeol. Alli jaoks on peod alati olulisel kohal olnud, esimesel laulupeol käis ta 2004. aastal.

Esimest korda kajastab tantsu- ja rahvamuusikapidu reporter Heleri All. Kuigi saatejuht sai 2019. aasta üldlaulupeol kaasas käia tule süütamise teekonda, on ta õnnelik, et saab müüd Tallinnas kohapeal pidu kajastada. "2019. aasta juubelipeol olime juunis iga päev 15 minutit eetris," sõnas All. See oli tema sõnul hea kogemus, mis annab julgust juurde ka selleaastaseks saatejuhtimiseks.

"Olen natuke närvis, kuna vastutus on suur. Samas on hea tõdeda, et pärast eelmist üldlaulupidu on tutvusringkond suurenenud ning nüüd näen igas proovis mõnd tuttavat nägu," nentis All.

Laulu-, tantsu- ja rahvamuusikapidu on Alli sõnul suured ja pühad asjad. "Juba linnaõhust on tunda, kui pidu on kohal," sõnas All. Saatejuht on ise lapsest saati laulnud, tema esimene laulupidu oli 2004. aastal. Tantsupeole pole ta sattunud, kuna tema koolis polnud toona rahvatantsurühma. "Olin lapsena tantsijate peale väga kade, sest nad said kõigele lisaks ka kauem Tallinnas olla," meenutas All.

Laulupidu on tema jaoks alati oluline olnud. Ka nendel kordadel, kui parasjagu kooris ei laulnud, hiilis ta enda sõnul salaja ikkagi kaare alla laulma.

Alli sõnul on peoliste eredaimad mälestused tavaliselt seotud kõigega, mis kaare alt välja jääb. Ta meenutab korda, kui ta peale pidu Tallinnas ära eksis. "Kuna me polnud Tallinnast pärit, siis sõitsime bussiga Seli kanti, arvates, et see viib meid tagasisõidu bussile lähemale. Õnneks märkas eksinud nägudega rahvariietes tüdrukuid üks vanem naisterahvas ning juhatas meid õigesse kohta," meenutas All.

Laulupeo mälestustega seonduvad veel kõvad madratsid klassiruumides ja vihm. "Millegipärast tundub, justkui igal peol oleks sadanud, kuigi see tegelikult nii pole olnud," nentis All.

Kuigi Heleri All on terve elu laulnud, pole ta kunagi tantsupeol osalenud. "Olen selle üle eriti rõõmus, et saan esimest korda elus tantsupidu niivõrd lähedalt näha," sõnas All. "Kuna praegu elan peoliste rütmis ning kajastan proove, saan lõpuks tunda ka rahvatantsija elu," nentis ta.

Noorte- ja üldlaulupeod sulavad saatejuhi jaoks tihti ühte, kuid esile torkab tema sõnul just noortepidu. "Mulle meeldib noortepidu, sest see on teistmoodi, see on paljude jaoks esimene pidu. Esimese tunne tuleb rohkem esile," nentis All.

Nüüd tuleb Heleril täiesti teistsugune pidu, kuna kaare ette ta eriti ei satugi. Kuna samal ajal tehakse ka dokumentaalfilmi laulupeo kujunemisest, on ta seekord rohkem kaare ees ning teeb lauljatega intervjuusid. Kontserdile kaasa elamist see tema sõnul loodetavasti ei sega. "Ma vast laulan ikka kaasa, kui kuulen ükskõik kust kaare nurgast Ernesaksa klassikat "Mu isamaa on minu arm"," leidis All.

Heleri All juhib koos Oliver Reimanniga rahvamuusika- ja tantsupidu, laulupidu kajastab otsepildis Margus Saar. Koos üritatakse intervjueerida ning luubi alla võtta võimalikult palju erinevaid inimesi, et saatesisud ei kattuks. Alli sõnul on neil saatekavad suhteliselt paigas, kuid vabadust selle piires on. "Kui näeme, et keegi platsil teeb lahedat asja, siis saame ikka juurde minna, leiame kavas selle aja," nentis ta.

Kuigi kava on ajaliselt üsna paika pandud ning välja arvestatud lugude pikkused, ei saa Alli sõnul kõiges lõpuni kindel olla. "Ega me täpselt ei tea aplausi pikkust või kui kaua läheb, et suur orkester rahvamuusikapeol lavale jõuaks, aga loodame entusiastlikele pealtvaatajatele ja osavõtlikele peolistele, kellega nii kaua rääkida saame," nentis All.

Päevad on saatejuhtidel pikad ning elatakse peolistega ühes rütmis. Samas jääb väsimus Alli sõnul peo taustal tagaplaanile. Peoks on ta juba emotsionaalselt valmistunud: töötanud läbi repertuaarid ning lugenud lugematuid intervjuusid.

"Kavatsen enne seda, kui kõik päriselt lahti läheb, lugeda veel kõiki intervjuusid, mis peo tegijatega tehtud on. Tahan uuesti analüüsida repertuaari ning olla niivõrd selle maailma sees, et vajadusel saaksin järjest öelda laulupeo fakte, kui eetriaega täita on vaja," naeris All.

Laulupeo repertuaarist toovad Alli sõnul klassikalised palad ikka härda tunde, kuid samas ootab ta laulupeolt ka uusi üllatusi.

"Tahan rohkem üllatuda ning kuulata kava hoolikalt. Ootan väga Pärt Uusbergi uusi lugusid. Eriti oluline on minu jaoks Mari Kalkuni laul "Sata-sata!," mis tuleb see aasta ettekandele nii laulu- kui ka tantsupeol. Ootan seda lugu väga, sest olen selle esimesest kuulmisest suur fänn," rääkis All.

ERR on lisaks rongkäigule kohal nii tantsu-, rahvamuusika- ja laulupeol. Otseülekannete kese koondub ETV-sse, aga kolmeks päevaks on peo lainel pea kõik rahvusringhäälingu kanalid.