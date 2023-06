Galerii: droonifotod tantsupeo proovidest ja laulupeo ettevalmistusest

Reedel, 30. juunil jõuab Tallinna Kalevi staadionile peotuli ja avatakse XIII noorte tantsupidu "Sillad". ERR-i portaalis ja Jupiteris näeb tantsupeo esimest etendust otsepildis algusega kell 19.

ERR-i telekanalis ETV näeb otseülekannet tantsupeo lõpuetendusest laupäeval, 1. juulil algusega kell 18.45. Ülekande režissöör on Krista Luts ning saatejuhid Heleri All ja Oliver Reimann. Laupäevasel ülekandel on ka teleri valitava helikanali all kirjeldustõlge.

Otseülekanne laulupeol algab ERR-i kanalites juba kell 9.25 hommikul rongkäigult ja kestab kuni õhtuni välja.