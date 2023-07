Tartuffil tuuakse vaatajateni "Arabella, mereröövli tütre" kaadritagune materjal

Võteteaegseid kaadritaguse elu jäädvustusi ja filmist välja jäänud laule tutvustavad Tartus režissöör Peeter Simm ja nimiosatäitja Inga-Kai Puskar-Polonski. "Endalgi on huvitav seda kõike vaadata ja kuulata," märkis Simm, kelle kodusest arhiivist harvanähtud materjal pärit on.

1982. aastal toimunud võtteid jäädvustas Tõnis Lepik ja filmi muusika autoriks on Jaanus Nõgisto. "Arabella, mereröövli tütar" esilinastus 11. mail 1983. aastal II Nõukogude Eesti filmifestivalil.

"Vähese rahaga seiklusliku muinasjutufilmi tegemine oli väljakutseks kogu võttegrupile. Tänu eelarve kõhnusele pidime palju asju võtteplatsil põlve otsas tegema ja loovad ulakused oli "Arabella" stiil. Oli üks hoogne ja lustlik pidu see "Arabella" tegemine!" on filmi valmimist kirjeldanud operaator Arvo Iho.

"Praegu on raske uskuda, et me hakkama saime," nentis Peeter Simm 40 aastat pärast filmi väljatulekut. "Merelahingu filmimise ajal tulid mu vanemad seda Piritale vaatama. Ühelt pardalt teisele kargavad piraadid, mastide tipust alla kukkuvad madrused, kahurituli ja lärm olid eemalt vaadates jubedad. Ema olevat öelnud, et kohe-kohe juhtub midagi ja mind pannakse kinni," ütles ta.

"Arabella, mereröövli tütre" eriseanss leiab aset reedel, 4. augustil kell 16 Tartu Elektriteatris.

PÖFF-i armastusfilmide festival Tartuff avatakse 31. juulil, kui Tartu Raekoja platsi suurele väliekraanile jõuavad Franz Malmsteni lühifilm "Üle piiri" ja Michael Manni kriminaalpõnevik "Pinge".