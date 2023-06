Teater Ekspeditsioon toob sügisel välja neli autorilavastust

Värskes lavastused uurivad inimese kohalolu maailmas, tema tajusid ja kokkupanemise mehhanisme, igatsusi ja hirme. Kolme lavastust mängitakse Sakala 3 teatrimajas, Undi lavastus esietendub aga Kumu auditooriumis.

Lauri Lagle toob lavale Juhan Jaigi novellile põhineva "Reisi metsa lõppu", mis räägib loo inimestest, kes kaovad metsa. Kuid mets ei usalda inimesi ja inimesed metsa.

Lavastuses mängivad Ekspeditsiooni trupist Marika Vaarik, Jörgen Liik ja Katariina Tamm ning külalisena Simeoni Sundja. Esietendus 17. augustil Sakala 3 teatrimajas.

Jarmo Reha on mitmel korral teinud koostööd kirjanik Aare Pilvega – nii ka seekord lavastusega "Eidos", mis esietendub 24. oktoobril Sakala 3 teatrimajas.

"Mis on see kest, milles me kõnnime?" uurib Reha. "Kui palju on meil jõudu kanda veel armastust, mis õrn, või kui kaua jaksame endas lukus hoida raevu, mis tähtedega mõõtu võtab? Kes valas meid sellesse habraste piirjoontega kehasse, mille piiridel kõndides katsume endid lahata ja taaskord kokku õmmelda?"

Näitleja Katariina Unt on siiani välja toonud kaks lavastust. Nüüd tõukub ta Anton Tšehhovi näidendist "Kolm õde", mille tuntuim tsitaat õhkab Moskva, elust pulbitseva suurlinna järele.

Laval on Ester Kuntu, Maria Paiste ja Anumai Raska, esietendus 21. novembril Kumu auditooriumis.

Lisaks toob Ene-Liis Semper välja muusikalise lavastuse, mis toetub Hasso Krulli tekstidele ja kus heliloojateks on Jakob Juhkam ning Vambola Krigul.

"Mind on hakanud huvitama nii-öelda asjade algolek, küsimus, kust ja kuidas üldse tekib inimestevaheline kommunikatsioon ning millest saavad alguse assotsiatsioonid ja emotsioonid, kehalisus ja kohalolu," sõnas Semper.

Semperiga liituvad Marika Vaarik, Jörgen Liik, Rasmus Kaljujärv ja Rea Lest. Esietendus 2. detsembril Sakala 3 teatrimajas.