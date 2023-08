Marika Vaarik: Juhan Jaik on autor, kes ei anna ennast niisama kätte

"Meie teeme selle Juhan Jaigi looga sellise käigu, et me reisime koos looga. Nii et see ekspeditsioon toimub nii selle loo sees kui ka meiega selle loo peal, kui nii võib öelda," selgitas näitleja Marika Vaarik Klassikaraadio saates "Delta".

"Juhan Jaik on just selles mõttes huvitav, et ta ei anna ennast niisama kätte. Sa pead seda lugu ikka mitu-mitu korda lugema ja ta jääb alati müstikuks. Ta on väga-väga põnev autor," nentis Vaarik.

Novelli "Ohemäe jahimehed" valis Lagle välja Eero Epneriga, kes Jaigi lugu oma tekstidega täiendas. Katariina Tamme ja Marika Vaariku sõnul said näidendis lõpuks kokku Jaigi novell ja see, milliseid tundeid see tegijates tekitas. "Me ise seikleme selles samamoodi. Vaatame, mis tuleb," märkis Vaarik.

Vaariku sõnul on lavateose üheks tegelaseks pime mets, kuhu tegelased lähevad. "Mets pole päris see koht, kuhu inimene saab vabalt minna ja oma asju õiendada. Metsal on inimesega ka väga suured plaanid. Vastavalt sellele, kuidas sa käitud, vastab sulle ka mets," sõnas ta.

Kuigi loos on oluline roll just metsal, pole näitlejad end prooviperioodi jooksul nimelt metsaga kodustanud. "Me proovimegi minna sellelt pinnalt, et me võime ennast metsarahvaks pidada, aga kas me tegelikult julgeme sinna minna. Ja selle hoiamegi puhtana, et minna justkui esimest korda," selgitas Vaarik.

"Me lähme sinna mingis mõttes iseendana, kaasaja inimestena, kes üritavad seda lugu mõista, aga seda nad teevad parketist põrandal," märkis Tamm ning täpsustas, et küll aga on kohtutud inimestega, kes on metsaga rohkem seotud. "Palju rääkisime ja uurisime ja üritasimegi aru saada, mida on tänapäeva inimesel üldse võimalik metsast mõista ja sellega mingis kontaktis oleme."

"Reisi metsa lõppu" lavastaja on Lauri Lagle, dramaturg Eero Epner, kunstnik Allan Appelberg, kostüümikunstnik Kärt Ojavee, maketikunstnik Laura Pählapuu, helikujundaja Artjom Astrov, valguskujundaja Siim Reispass ja videolahendus Tanel Ojasoo.

Lavale astuvad Marika Vaarik, Katariina Tamm, Jörgen Liik ja Simeoni Sundja.