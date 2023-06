Teatritudengid ja Ekspeditsioon peavad ühekordsete aktsioonide festivali

Noored näitlejad on end sisse seadnud Ekspeditsiooni lavastuse "Ainult jõed voolavad vabalt" lavaruumi ning panevad end seal proovile erinevates teatrivormides nii päeval kui ka öösel.

Laupäeval ja pühapäeval jõuab publiku ette ka Anu Lambi juhendatud lavakava, kus avatakse läbi pärimuse, rahvamuusika ja tantsu tahke Ukraina ajaloost.

"Meil räägitakse Ukraina ajaloost, proovitakse võtta sadu aastaid, kuidas seda edasi anda publikule. Räägime keelest, kirjandusest, holodomorist, teemadest millest me enne ise nii palju ei teadnud," rääkis teatritudeng Emili Rohumaa.

"See teema on mulle palju lähedasemaks saanud, see kõik on palju isiklikum, et olles tutvunud selle ajalooga ja ka lähemalt ukraina keele represseerimisega, siis ma suhtun sellesse hoopis teistmoodi," lisas ta.

"Aktsioonid on teatris selline formaat, kus minnakse midagi katsetama, ühe korra püüdma. Meil on giidituur, mis tutvustab seda grandioosset lava, siis on ööaktsioonid, et näha, milline on meie vastuvõtuvõime öösel. Me paneme kõik letti, mis meil on, ja riskime sellega, et ebaõnnestume," ütles teatritudeng Karl Birnbaum.