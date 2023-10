Galerii: Ukraina lavastaja toob Vanemuise lavale tragikomöödia "Neljas õde"

"Neljas õde" esitab võimaliku versiooni sellest, mis juhtus Tšehhovi kolme õega pärast seda, kui nad olid lõpuks Moskvasse jõudnud. Ukraina lavastaja ja teatripedagoogi Stanislav Moissejevi jaoks on see teine kord, kui ta lavastab "Neljandat õde". Oma kodumaal Ukrainas tõi mees näidendi välja 2007. aastal.

"Ajaga on see tekst saanud juurde uusi alltekste, mis on suurendanud selle näidendi sisemist dramatismi. See peaks välja viima selleni, et ühel hetkel hakkad humoristliku etüüdi taga aduma kogu toimuva tegelikku košmaarsust," jagas lavastaja.

Moissejevi hinnangul on näidendi juures äärmiselt oluline näitlejate isiksus. "Ma väga soovin, et saame prooviperioodiga kätte karaktereid iseloomustava huumori, mis loob aluse ühe vägeva teatritüki sünnile," rääkis Moissejev.

Osades on Marika Barabanštšikova, Maarja Johanna Mägi, Kärt Kull, Piret Laurimaa, Ken Rüütel, Riho Kütsar, Veiko Porkanen, Margus Jaanovits, Robert Annus, Jüri Lumiste, Andres Mähar, Meelis Hansing ning Kaarel Kuusk külalisena.

Näidendi on eesti keelde tõlkinud Hendrik Lindepuu. Lavastaja Stanislav Moissejev on ühtlasi ka lavastuse muusikaline kujundaja. Lavastuse stsenograafki on Ukrainast, Vladimir Karaševski. Valguskunstnikutöö teeb Andres Sarv.

"Neljas õde" esietendub Vanemuise väikeses majas 9. detsembril.