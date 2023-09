Robert Annus: väldin kokkupuuteid eelnevate lavastuslahendustega

"Päikesepoisid" räägib loo kahest keskealisest meesnäitlejast, kes plaanivad üle pikema aja üht oma leivanumbrit uuesti esitada. Nad on aastaid oma sketšidega vaimustanud publikut, kes pole osanud aimatagi, et lava taga on nende lemmikute suhted olnud täis pingeid, süüdistusi ja rivaalitsemist.

"Päikesepoiste" lavastaja Robert Annuse sõnul on Ali ja Willie duo edu taga klassikaline vastuolude ligitõmme. "Selle suhte tooniandjaks on soovide ja nende ellurakendamise ebaõnnestumine. Nad toimivad vastanditena, kes üksinda kaotaksid vajamineva torkiva elemendi," selgitas ta.

Annus tõdes, et lavastusprotsessi käigus on temas süvenenud austus ja imetlus oma kolleegide suhtes. "Ilmselt on see olnud tingitud ka asjaolust, et antud näidend räägib ajalisusest ja vananemisest ja sellest, et mingil hetkel näitleja võib-olla unustatakse. See amet on väärikas ja raske ning samas niivõrd palju rõõmu toov. Iga näitleja peab lahendama selle vastuolu olla õhtuti sadade inimeste imetlusobjektiks ja hommikuti poesabas nagu kõik teised."

Eestis mängiti "Päikesepoisse" esimest korda 1981. aastal ja seda publiku sooja poolehoiu saatel. Annus tõdes, et on teadlikult hoidunud Jüri Järveti, Eino Baskini ja Aarne Üksküla kuulsaks mängitud lavastuse telesalvestuse vaatamisest. "Selle vaatamine oleks minu kui lavastaja loovust ilmselt piirama hakanud. Püüan üldiselt lähtuda alati näidendist, väldin kokkupuuteid eelnevate lavastuslahendustega, ükskõik kui kuulsad ja õnnestunud nad ka poleks."

Lisaks Aivar Tommingasele ja Hannes Kaljujärvele teevad komöödias kaasa Veiko Porkanen, Marika Barabanštšikova, Aivar Kallaste, Iris Viru ja Martin Tikk.

Komöödia on eesti keelde tõlkinud Mihkel Mutt. Lavastaja on Robert Annus, kunstnik Liina Tepand, valguskunstnik Margus Vaigur (Endla) ning muusikaline kujundaja Arno Tamm.