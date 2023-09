Hannes Kaljujärv: kuigi "Päikesepoisid" on komöödia, on ses ka nukraid toone

Esimest korda lavastas "Päikesepoisse" Jüri Järvet 1981. aastal Eesti Draamateatris, mängides ise peaosalist Williet. Ali rollis olid vaheldumisi Arne Üksküla ja Eino Baskin. Lavastust mängiti täissaalidele üle 200 korra.

"Päikesepoiste" seekordne lavastaja Robert Annus leiab, et tegemist on täiusliku komöödiaga. "Neil Simon on oma ala täiellik klassik. See, kuidas üks lugu on dramaturgiliselt kokku kirjutatud, milliste pööretega, mis hetkel, see kõik on väga täpne, vaimukas ja sügav," kirjeldas ta.

Loo peategelased on vana koomikutepaar, kelle särav karjäär omal ajal ootamatult lõppes. Kõigest hoolimata ihkavad mehed aga kasvõi korraks lavale tagasi.

Ali osatäitja Aivar Tommingas meenutas, et Järveti tehtud "Päikesepoiste" lavastus meeldis talle väga. "Ma olen kogu aeg mõelnud, et kui kunagi nii vanaks saan, et on võimalik seda lugu mängida, siis tahaks seda kangesti teha," sõnas ta.

Willet kehastav Hannes Kaljujärv sõnas, et tema tegelane on tegelikult üks vastik tüüp. "Ta ei suuda olnut andestada, ta kannab seda endaga kaasas," tõi ta välja. "Teatud mõttes on see jah komöödia, aga seal on minu jaoks nukraid toone sees."