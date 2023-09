Galerii: Vanemuise teatris avati Olga Makina fotonäitus "Aeg"

Näitus põhineb Tiina Ristimetsa ja Olga Makina raamatu "Aeg. Teekond nimega Naine" fotodel. Publikugalerii seintel näeb näitlejate Liina Orlova-Hermaküla ja Merle Palmiste, kunstnik Aili Vindi, tantsupedagoog Marika Hansoni ning psühholoog Riina Vartsi portreesid.

Spetsiaalselt Vanemuise näituse jaoks jäädvustati mitme Vanemuise teatri naisnäitleja ja -artisti portree. Näitusel näeb kauaaegse balletisolisti ja pedagoogi Elena Poznjak-Kõlari, draamanäitlejate Külliki Saldre, Piret Laurimaa, Marika Barabanštšikova, ooperisolistide Karmen Puisi ja Merle Jalaka, pianist Piia Paemurru ning tantsuõpetaja ja koreograafi Marika Aidla portreefotosid.

"Läbi kaamera lubasid need naised meid oma mõttemaailma, jagades elukogemusi ja teadmisi ajaga seotud muutustest. Kuidas vanemaks saades väliste ja sisemiste muutustega rahumeelselt ja õnnelikult hakkama saada, sellest saab aja möödudes kandev mõte," rääkis fotograaf Olga Makina.

Fotograafi hinnangul on need naised inspiratsiooniks, et väärikas kulgemine ajas on vaatamata kõigele rõõmus ja põnev protsess.

Näituse "Aeg" autor on fotograaf Olga Makina, meigikunstnik Gerda Miller. Fotod on lõuendile pannud Tarmo Rämmi.