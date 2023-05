Vanemuise teater tunnustas kolleege

Aasta vanemuislase tiitlit jagati tänavu 20. korda. Aasta vanemuislase teatriülesesse hääletusvooru pääsesid meeskonnasisese salajase hääletuse tulemusena enim hääli saanud kolleegid. Aasta vanemuislase valimine toimus kahes kategoorias: üks laureaat valiti lavajõudude seast, teine nende hulgast, kes oma igapäevatöös lavale ei astu.

Aasta vanemuislane lava taga on inspitsient Aime Roosileht. Aasta vanemuislaseks lava peal valiti draamanäitleja Maarja Johanna Mägi.

Samuti jagati peol välja kolleegipreemiad, millega tunnustati kõiki neid kolleege, kes meeskondlikul hääletusel esile tõsteti.

Lavajõudude seast pälvisid lähemate kolleegide tunnustuse oboe-abikontsertmeister Anastasiia Cherniak, teine viiul–abikontsertmeister Vlad Câmpean, metsasarv-kontsertmeister Kreete Jacob, kontrabass-kontsertmeister Linda Viller, balletiartist Bradley Handley Howell, balleti esisolist Raminta Rudžionytė-Jordan, kooriartist Hisatoshi Nezu, kontsertmeister Katrin Nuume ja draamanäitleja Maarja Johanna Mägi.

Väljaspool lava töötavatest vanemuislastest said tunnustatud inspitsient Aime Roosileht, juhiabi Deivi Pard, juurdelõikaja Edith Ütt, mehhatroonik Even Poltan, publikuteenindajad Heleri All ja Mari Vahtramägi, kunstnik-butafoor Innari Toome, heli- ja videomeister Juho Porila, kunstnik-rekvisiitor Kaie Uustal, majade perenaine Kaili Pärn, noortetöö juht Katrin Loonurm, lavameister Mart Visnapuu, valgusmeister Tõnu Eimra, grimeerija-juuksur Viktoria Rüster, kostüümilao juhataja Raina Varep ja kommunikatsioonijuht Virge Ratasepp.