Galerii: Eesti Noorsooteater tähistas sünnipäeva ning jagas kolleegiauhindu

Lipulaevaks ehk parimaks uuslavastuseks valisid noorsooteatri töötajad humoorikas muusikalises võtmes hirmudest ja ärevusest rääkiva "Frideberta", mille kirjutas ja lavastas Mikk Jürjens.

Parima kunstniku ehk Maailma Meistri tiitli pälvis Annika Aedma lavastuse "Lenda-lenda, röövik" tervikliku ja maagilise lavamaailma loomise eest.

Parimaks naisnäitlejaks ehk Pärliks valiti Maria Ehrenberg, kelle puhul tõid kolleegid esile tundlikke ja varjundirohkeid rollisooritusi, mõttetäpsust ja huumorimeelt. Aasta parima meesnäitleja ehk Ladvaõuna tiitli pälvisid tänavu kaks näitlejat: Mart Müürisepp ja Taavi Tõnisson. Müürisepa puhul tõid kolleegid esile tema üha süvenevat nõudlikkust ja tundlikkust, mis teevad temast väärtusliku lavapartneri, ning Tõnissoni puhul imetlusväärset ümberkehastumisvõimet, mis tekitas paljudes tunde, et ta ei mänginud aasta jooksul mitte kahes, vaid hoopiski sajas uuslavastuses.

Parim loomemeeskonna liige ehk Loov Jõud on "Frideberta" helilooja Mari Jürjens, kelle võime jutustada puudutavaid ja tõeliselt meeldejäävaid lugusid jättis sügava mulje paljudele hääletanutele.

Publiku lemmik-uuslavastuse tiitli Puhas Kuld pälvis Mirko Rajase lavastus "Hingest ja südamest", mis esietendus mullu suvel Tapa vanas raudteejaamas ja jõudis taas lavale tänavu märtsis noorsooteatri Ferdinandi saalis.

Aasta suurima üllataja tiitel Pauk Luuavarrest läks jagamisele aprillis ametist lahkuva teatrijuhi Joonas Tartu ja uue teatrijuhi konkursi võitnud Tallinn Treff festivali juhi Leino Rei vahel. Tartu pälvis ka sel aastal esmakordselt välja antud Kulla Kolleegi preemia sooja, avatud ja kaasava teatrijuhtimise eest.

Halli Kardinali ehk parima etendust teenindava töötaja auhinna pälvis etenduse juht Liisa-Lii Tamme. Osavnäpp ehk parim töökodade töötaja on nukumeister Annika Aedma, Töömesilane ehk parim korraldus-, administratiiv- ja loomeala töötaja on teist aastat järjest etendusteenistuse juht Airike Vipp. Majavaimuks ehk parimaks maja teenindavaks töötajaks hääletati teatrikohviku juhataja Lili Tiks.

Samuti tunnustati hooaja hõivatumaid näitlejaid ehk Igiliikurit ja Auruvedurit, kelleks olid Doris Tislar 117 etendusega ning Jevgeni Moissejenko 127 etendusega.

"Edasi liikumine on teatrikunsti puhul sama oluline kui kohal olla, aga edasi saame minna siis, kui suudame mõtestada kohalolu ja väärtustada läbi elatud sündmuseid, kohatud inimesi, õnnestunud ja ka ebaõnnestunud loomingulisi otsinguid. Olen uhke selle üle, et me mõtestame ja väärtustame oma kohta teatris, Eesti kultuuriruumis, ei võta vastu kergekäelisi otsuseid ega tegutse tühjalt – aja või kassa täiteks. Valdav osa meie tegudest ja püüdlustest toetub pärisosa otsingule ja siirale vajadusele öelda midagi hingelt ära... luua head ning mõtestatud teatrit," sõnas noorsooteatri loominguline juht Mirko Rajas peoõhtul peetud kõnes, tänades nii kõiki kolleege teatrimajas kui külalisi, kes on oma loominguga teatri repertuaari rikastanud.