Noorsooteatris esietenduv Renate Keerdi uuslavastus uurib elu ja inimest

"Läbi aastate on minu loomingu kese olnud elul ja inimesel oma absurdsuses ja paradoksaalsuses, selle võimalikkuses ja võimatuses. Nii ka seekord – millest siis veel kui mitte elust ja inimesest, ühiskondlikest nähtustest ja protsessidest," rääkis lavastaja Renate Keerd.

"Ent küsimus on alati perspektiivis: milline on meie vaatenurk, milline on meie assotsiatsioonide kogum laiemalt? Senikaua, kuni me teame, et me midagi ei tea, on kõik veel võimalik," lisas Keerd, kelle jaoks on "Süüde" teine Eesti Noorsooteatris lavale toodud lavastus.

Noorsooteatri kunstilise juhi Mirko Rajase sõnul pakub Renate Keerdi teatrisse lavastamatulek alati suurt rõõmu ja ootusärevust.

"Kunstilise juhina on meeldiv tajuda trupi elevust ja suurt tahet Renatega koostööd teha. Tema lavastajakäekiri ning tegutsemisviis on meie teatrile omased – see on inspireeriv oma äärmiselt sisulises, kuid ka vabas, kreatiivses, loomingut esikohale seadvas sisus ning vormis. Tema lavastused ärgitavad ja sütitavad jälgima elu ja olemist uue perspektiivi kaudu," sõnas Rajas.

Autor, lavastaja, kunstnik ja muusikaline kujundaja Renate Keerd. Mängivad Getter Meresmaa, Steffi Pähn, Anti Kobin, Risto Vaidla ja Joosep Uus.