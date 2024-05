Noorsooteatri suvelavastus kutsub üles maailma paremaks muutma

26. mail esietendub Eesti Noorsooteatri Ferdinandi saalis Taavi Tõnissoni uuslavastus "Lahenduste ministeerium", mis keskendub küsimusele, kuidas maailma paremaks muuta ja mida me ise saame teha selleks, et elu oleks parem, turvalisem ja rõõmsam.

Varateismelise Niina kätte satub pooljuhuslikult kiri poisilt, kes kiusajate vastu abi leidmiseks pöördub lahenduste ministeeriumi poole. Ehkki Niina pole sellisest ministeeriumist kuulnudki, hakkab asi teda huvitama ja ta otsustab poissi aidata. Parima sõbra ja lähima võitluskaaslase seltsis asub Niina poissi kiusajate käest päästma. See lihtne otsus käivitab seikluse, mis haarab isegi rahvusvahelist tasandit.

Lavastaja Taavi Tõnissoni sõnul on "Lahenduste ministeerium" kahtlemata suvine seikluslugu, aga siiski ka midagi palju enamat. "See on püüd parema ja turvalisema maailma poole, milles igaühele leidub ruumi ja milles lähtutakse põhimõttest, et kellelgi pole õigust teisi isikliku hüve saavutamise nimel alla suruda. Praegusel turbulentsel ajal kuluks meile üks lahenduste ministeerium hädasti ära. Keegi, kes nagu meie loo peategelased püüab isiklikku kasu tagaplaanile jättes päriselt teise heaks midagi ära teha. Suured muutused saavad alguse väikestest tegudest. Ja on meie endi valida, millises suunas me maailm liigub – kas pimeduse või valguse poole," rääkis lavastaja.

Eesootaval suvel mängitakse koguperelavastust 16 mängupaigas üle Eesti. "Minu jaoks on hästi ilus mõte, et Eesti Noorsooteater läheb sel suvel üle Eesti "Lahenduste ministeeriumi" sõnumit levitama. Mängime kohtades, kuhu me hooaja sees nii tihti ei jõua ja sestap teeb kohtumine uue publikuga sel korral erakordselt suurt rõõmu," rääkis teatri kunstiline juht Mirko Rajas.

"Lahenduste ministeerium" põhineb Hollandi kirjaniku Sanne Rooseboomi samanimelisel jutustusel, mis ilmus eesti keeles 2022. aastal Vahur Aabramsi tõlkes.

Lavastuses mängivad Maria Ehrenberg, Alice Siil (EMTA lavakunstikool), Laura Kukk, Laura Nõlvak, Hardi Möller ja Mart Müürisepp.

Jutustuse dramatiseeris Siret Campbell, kunstnikutöö on teinud Kristel Maamägi, kaasates tänavakunstniku Ats Allaste ja valguskunstniku Targo Miilimaa. Lisaks helilooja Liina Sumerale on lavastuse muusika loomisesse kaasatud Eik Erik Sikk (Eik) ja produtsendid Maris Pihlap ning Mattias Tirmaste.