Loobu mõisas esietendub Rakvere teatri tumedate alltoonidega perekonnadraama

"Lahkumine" viib vaataja 21. sajandi tallu, mille pidamine on nüüdisaja majanduskeskkonnas lakkamatu väljakutse. Tegemist on mõtlemapaneva, poeetilise ja õrna tekstiga, mis vaatleb peresuhteid ja tänapäeva maaelu, taustaks muutused ühiskonnas. Ühe peateemana tõuseb esile hirm väiksesse kohta ja etteantud mustritesse lõksujäämise ees, mille kõrval on sama tugevalt tunda väikese koha kodune võlu.

Eestlastele on tuttav kõva töörügamise ja alkoholilembuse seos, kinnisus ja väline karmus, komme sissekasvanud probleemidest mitte rääkida, piirduda pereringiski vaid praktiliste olmeküsimuste arutamisega. Ütlemata jätmiste mõju võib aga koguneda ning osutuda hoolimatute ütlemistega võrdselt saatuslikuks.

"Osment on teravalt ära tabanud argiste tegemiste all käärivad tumedad kired, millele tänapäeval on aina vähem vastukaalu voorustest, mida on läbi aegade kandnud just perekond. Vapustus, mis on selle loo keskpunktiks, ja see, kui põhjalikult avab autor selle kihte, näitab, et iga inimene on väärtus ja oma kaasinimese kandja," jagas lavastaja Peeter Raudsepp.

Osades Johannes Richard Sepping, Rainer Elhi, Ülle Lichtfeldt, Jaan Rekkor (Eesti Draamateater, Endla), Laura Niils.

"Lahkumine" esietendub Loobu mõisa aidas 7. juunil 2024.