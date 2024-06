Danzumehe suveteatrisoovitused: ufodest iiri perekonnadraamani

Suvelavastuste piletihinnad on reeglina küllaltki krõbedad. "Sellel suvel on piletihind kuidagi märgatavalt kohe tõusnud. Eks kogu hooaja vältel sai näha seda vaikset kasvu. Oleneb ka etendusest, mõne etenduse kohta 60 eurot tundub väga palju, aga olles "Rahamaad" näinud, siis ma arvan, et see kolm ja pool tundi oli seda 60 eurot väärt," kommenteeris Danzumees Draamateatri suvelavastust, kuid nentis, et arvestada tuleb ka transpordi ja võib-olla ka majutuskuludega, mis samuti suvelavastuste juurde käivad.

Suvelavastused paistavad silma ka enda pigem eksootilisemate mängukohtadega, näiteks Tartu Uue Teatri festivalil Hungerburg mängitakse üht lavastust tühjas basseinis. "See eksootilisus tuleb natuke ka sellest, kuidas seda osatakse ära kasutada. Näiteks viimasel kahel suvel mängiti sügavas metsalaanes mäe otsas "Ukuaru", mis sobis sinna kui valatult. Lisaks sellele oli sinna tehtud selline heliinstallatsioon, et tõesti tekkiski selline tunne, et lennukid lendavad peakohal ja sõda algab. See on omaette eksootilisus, sest mets ise võib-olla ei ole enam Eesti teatripublikule midagi erilist. See, kuidas see elama pannakase ja ära kasutatakse lavastuse sees, see muudab selle eriliseks," arutles teatrikriitik.

Danzumehele on tänavu suvel juba esietendunud lavastustest väga meeldinud Rakvere teatri "Lahkumine". "See on selline iiri lugu ja teadupärast eestlastele iiri lood lähevad hästi peale. Esimene vaatus mulle ei andnud seda kindlust, et ma julgen soovitada, aga teises vaatuses läks seal väga hingesoojendavaks üks hetk ja tekkis ridamisi elulisi paralleele," rääkis ta.

Järgmiseks tõi teatriblogija välja noorsooteatri kogu perele mõeldud suvelavastuse "Lahenduste ministeeriumi". "Ma leidsin selle lapse enda südames väga kergesti tänu sellele loole üles ja tulid meelde kõik Kalle Blomkvisti lood, armsad muinasjutud. See on täiesti eluline lugu ja oli väga vahva, mida kohe kindlasti julgen soovitada kõigile."

Tänavusest teatrisuvest võib Danzumehe sõnul oodata küllaltki võrdselt nii komöödiat kui ka tõsisemaid lavalugusid. "Näiteks Theatrum tuleb science-fiction'iga välja, "Ufo" tükiga. Minu teada on see nende lugude põhjal kokku pandud, kes on ufodega kokku puutunud. Sa tegelikult ei teagi, kas see on komöödia või tõsine lugu. Ma arvan, et kõige paremad teatrid ongi need, kes mõlemaid ära kasutavad."

Enda teatrimaja peale viib publiku rändama aga Ugala oma "Jumalikul komöödial" põhinevas suvelavastuses. "Nad rändavad mööda teatrimaja ringi, erinevad vaatused on erinevates kohtades. Ta tundub väga poeetiline ja vaatleb, kuidas masenduse ja halbade asjadega elus hakkama saada," tutvustas Danzumees.

Elevusega ootab Danzumees Urmas Lennuki uut Oskar Lutsu põhjal kirjutatud lavalugu. "Ma arvan seal saab kindlasti naerda. Lennuk on varem läbi hekseldanud näiteks Tammsaare ja ka Lutsu on ta varem teinud. Ta pani kõik Lutsu aastaajad kokku ühes tükis ja need on olnud väga head. Ma arvan, et see võib olla kindlasti üks suve tükkidest."

Taaskord saab suvel näha ka "Kes kardab Virginia Woolfi?" "Ma lausa ootan, kuidas Carita Vaikjärv mängib Marthat, sest ma kujutan ette, et ta võib olla nii ehe ja äge, sest see on ju selline n-ö eluroll, arvestades kõiki neid eelmisi Marthasid, kes Eestis on olnud, George'idest rääkimata. Nad on ju Alo Kõrvega kursakaaslased teatrikooli päevilt. Seda dünaamikat saab olema väga põnev näha."