Teatrikriitik Danzumees: Eesti suveteatris võiks rohkem põnevikke olla

Danzumehe arvestuste järgi toodi sel suvel publiku ette umbes 60 uuslavastust. Lavastusi, mida on varasematel aastatel mängitud, oli tema hinnangul umbes sama palju.

Suvel 43 korda teatris käinud kriitik märkis, et publikupuuduse üle teatrid kurta ei saa. "Nii palju kui mina nägin, siis suurem osa saale oli täiesti täis. Kõik leidsid omale vaatajaid," sõnas ta ning lisas, et publikus oli näha nii nooremaid kui ka vanemaid teatrisõpru.

Danzumees tõdes, et kuigi ta proovib ka harrastusteatritel silma peal hoida, läheb põhirõhk siiski professionaalsetele tegijatele. "Täiesti harrastajate teatrit ma sel suvel ei näinudki. Küll aga oli päris mitmeid, kus olid harrastajad professionaalidega segamini. See aitab harrastajaid päris kõvasti edasi ja annab neile mingid uued nõksud kätte. Minu meelest on see teretulnud nähtus ja harrastajate seast võib väga-väga häid näitlejaid leida," kiitis ta.

Tänavu enam kui sadat lavastust näinud teatrikriitik tõi välja, et selle aasta kolm parimat meespeaosa on kõik pärit suvest: Tõnis Niinemets "Rahamaas", Alo Kõrve "Kes kardab Virginia Woolfis?" ja Lauri Kink lavastuses "Oskar Luts ehk Laul igavesest õnnest". "Need teevad silmad ette kõigile kevadhooaja meespeaosadele," kiitis ta.

Suvistest naispeaosadest tõstis ta esile Teele Pärna lavastuses "Üks helevalge tuvi", Carita Vaikjärve lavastuses "Kes kardab Virginia Woolfi?" ja Ülle Lichtfeldti lavastuses "Öökuninganna". "Nemad ei ole kogu aasta kolm parimat nagu meespeaosade puhul, aga Teele Pärn ilmselt liigitub sinnakanti ka," kommenteeris ta.

Suvele tagasi vaadates nentis ta, et suvises teatrikavas võiks rohkem põnevikke olla. "Komöödiat on palju, see aasta oli üllatavalt head komöödiat, näiteks Kontserdihunt tõi välja lavastuse "Isad ja pojad", kus olidki isad ja pojad laval, ja Kristjan Üksküla tegi Esna mõisas Mrożekit, kes on väga keeruline autor. Komöödiat tehakse tegelikult hästi ja see on võib-olla kergemat teed minemine, põnevikuga on võib-olla raskem inimestele naha vahele pugeda või ei julgeta seda mingil muul põhjusel teha, aga krimkad käivad suvega koos. Seda võiks rohkem olla," arutles ta.