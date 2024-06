Pildid: Ugalas esietendub suvelavastus "Me peale ülalt jälle paistsid tähed"

Laupäeval, 29. juunil esietendub Ugala teatris suvelavastus "Me peale ülalt jälle paistsid tähed". Roos Lisette Parmase kirjutatud näidend, mille seab lavale Ringo Ramul, tõukub Dante Alighieri poeemist "Jumalik komöödia". Lavastus räägib lootusest – kuidas ka pimedas metsas eksinuna on võimalik leida kätte teeots.

Lavastaja Ringo Ramuli sõnul on tegemist ühe unenäolise rännakuga elamise ilus: "Ma loodan, et see lavastus pakub võimaluse emotsionaalseks sisevaatluseks – otsimaks kohti, mis aitaks lõputute kriiside keskel mitte alla anda."

"Me peale ülalt jälle paistsid tähed" räägib loo mehest, kes lähedaste keskel oma sünnipäeva tähistades ei tea, kuidas minna edasi. Mida rohkem ta selle peale mõtleb, seda mõttetum ning lootusetum kõik näib. Sünnipäevaõnnitlused, šampusepauk ja lähedaste lõbusad hõiked ei paku enam tavapäraselt rõõmu, sest midagi on puudu. Ta asub otsima, kuidas leida endas taas rahu ning tunda elamise ilu.

Lavastuse aluseks on motiivid itaalia kirjaniku Dante Alighieri poeemist "Jumalik komöödia", mida peetakse keskaegse Euroopa suurimaks kirjanduslikuks saavutuseks. Teos räägib Dante rännakutest Põrgus, Purgatooriumis ja Paradiisis, mille käigus õpib ta sügavamalt tundma inimeseks olemise ilu ja traagikat.

Ühevaatuseline lavastus viib vaatajad teatri suurde ja väikesesse saali ning kohtadesse kuhu Ugala teatris publik tavapäraselt ei pääse.

Lavastuse kunstnik on Arthur Arula, valguskujundajad Mari-Riin Paavo ja Laura Maria Mäits, helilooja ja muusikaline kujundaja Lauri Lüdimois, mängivad Jass Kalev Mäe, Janek Vadi, Tanel Ingi, Maarja Mõts, Margaret Sarv.

"Me peale ülalt jälle paistsid tähed" esietendub 29. juunil Ugala teatris.