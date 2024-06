Ugala uus suvelavastus viib teatrimajas kohtadesse, kuhu publik muidu ei pääse

Ugala teatris esietendub see suvi Dante Alighieri "Jumalikust komöödiast" tõukuv Roos Lisette Parmase näidend "Me peale ülalt jälle paistsid tähed", mis viib vaatajad teatrimajas kohtadesse, kuhu publik hooaja sees ei pääse.

Kui tavaliselt kipuvad teatrid suvelavastusega teatrimajast välja minema, siis Ugala teatri suvelavastus "Me peale ülalt jälle paistsid tähed" toimub koduses teatrimajas. Lavastust mängitakse mitmes saalis ning see viib vaatajad kohtadesse, mida hooaja sees publikule näidata pole võimalik.

Ugala teatri juht Garmen Tabor rääkis "Terevisioonis", et suvel teatrimajas olemine annab võimaluse tükki mugavalt mängida ka siis, kui õues on ekstreemsed tingimused. "Ehk et inimestel oleks turvaline ka siis, kui peaks juhtuma, et juuni lõpus ja juuli alguses läheb väga palavaks või augustis hakkab tohutult sadama," tõi ta paar näidet.

Seda, et etenduse ajal ainult ringi kõnnitakse, Tabori kinnitusel kartma ei pea. "Ikka saab istuda, rahulikult keskenduda ja süveneda. Siis juhatatakse järgmisesse astmesse. Saad tegelastega koos liikuda, aga ei pea kogu aeg tatsama," selgitas ta.

Lavastuse aluseks on motiivid itaalia kirjaniku Dante Alighieri poeemist "Jumalik komöödia". Tabor selgitas, et värsket lavatükki võib vaadata kui peredraamat, mis sünnipäevapeol lahti rullub. "Üks noormees peab hakkama mõtlema selle üle, mis elu ta on elanud, kust see kõik alguse sai ja mismoodi sellest elamisest ja nendest ootustest, mis elu võib inimesele pakkuda, ilu ja valgust leida," selgitas ta.

Tabor leiab, et lahenduste leidmine on praegusel ajal eriti oluline. "Et jõuda oma igapäevaste ja ka hingeliselt suuremate ning tähtsamate küsimustega nii kaugele, et sa suudad aru saada, kui palju on sinus endas armastust, mida sa suudad teistele pakkuda, ja kui palju on teistes armastust, mida sulle pakkuda. Et kuidagi seda tasakaalu leida ja leppida, et elu on nii mitmepalgeline ja ikkagi tuleb lahendus leida, minna edasi," lausus ta ning selgitas, et lavastus tõukus sellest, mis hetkel maailmas toimub.

"Me peale ülalt jälle paistsid tähed" autor on Roos Lisette Parmas, lavastaja Ringo Ramul, kunstnik Arthur Arula, helilooja ja muusikaline kujundaja Lauri Lüdimois, valguskujundajad Mari-Riin Paavo ja Laura Maria Mäits, alusteose tõlkija Harald Rajamets. Mängivad Jass Kalev Mäe, Janek Vadi, Tanel Ingi, Maarja Mõts ja Margaret Sarv.