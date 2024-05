Margus Tabor lahkub Ugala teatrist: loodan veeta nüüd rohkem aega Hiiumaal

Garmen Tabor on 2019. aastast juhtinud Ugala teatrit ning Margus töötanud seal näitlejana. Uuest hooajast on Margus otsustanud vabakutseliseks hakata ning veeta rohkem aega armastatud Hiiumaal. "OP" saatele antud intervjuus tõdesid mõlemad, et vabakutseliseks olemine kasvatab vastutust.

"Ma olen elus vist kaks-kolm korda ennem ka vabakutseline olnud ja nüüd tuleb jälle selline periood. Ühel hetkel tekkis selline tunne, et äkki võiks oma elu viimase perioodi elada nii, et ei peaks seda teatrile ja kultuurile raiskama. Et lõpuks võiks inimene elada nii, nagu ta tahab," rääkis Margus.

Garmen Tabor on Marguse otsuse suhtes toetav ning repertuaaris olevaid lavastusi mängib Margus ka algaval hooajal edasi. "Me mõlemad oleme mingisugustel hetkedel olnud vabakutselised, see on meid kasvatanud, see on võimas kogemus. See kasvatab nii sisemist vabadust kui ka vastutust, et kui sa midagi teha võtad, siis teed täie rauaga ja kogu hingest," lisas Tabor.

Marguse sõnul on vastutust ja teistmoodi mõtlemist andnud talle ka Tabori teatrijuhi amet. "Kui etendust jääb ära, siis näitleja saab mõelda, et kui tore, mul on vaba õhtu, aga nüüd ma olen ikkagi sunnitud kogu aeg kaasa mõtlema – kust siis palgaraha tuleb ja nii edasi. Ma näen neid asju läbi Garmeni silmade," ütles ta.

Vabakutseliseks hakkamise järel loodab Margus veeta rohkem aega Hiiumaal. "See on eksperiment, see on katseaasta. Võib juhtuda, et ma otsustan, et ma olen teinud vale valiku ja siis pingutan ennast kuidagi tagasi. Aga kuna mu sõrmed on harjunud juba võsatrimmeriga ja saega ja paljude teiste asjadega, siis võib juhtuda, et mulle meeldib seal nii väga, et ma mäletan seda neljakümmet aastat teatritööd nagu läbi roosa udu," muheles ta.

Poja Theodori näitlejaameti valikut kommenteerides ütles Margur Tabor, et neil vanematena olid küll hoopis teised plaanid. "Theodor oli ju kõva jalgpallur, meil on neid karikaid kodus küll ja veel ja meie kujutasime ette, et tema siirdub FC Barcelonasse ja ehitab endale valge maja Hispaania rannikule ja kutsub meidki, aga läks kuidagi teisiti, siis tuli see teater," meenutas ta.