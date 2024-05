Tõnu Oja: vananedes läheb teiste arvamus vähem korda kui noorena

Tõnu Ojal ja Meelis Rämmeldil tuleb lavastuses kehastada endast olulisemalt vanemaid härrasmehi, kes veedavad oma elu lõppu vanadekodus. "Eks nad tunnevad muret oma elamata elu pärast ja siis tuleb nende ellu üks päikesekiir, kes neid natuke pööritab ja lõpuks nad jõuavad sinna punkti, et tore oli, et oli, aga veel parem, et otsa sai," tutvustas Oja.

Üks meestest on olnud firmajuht ja teine tema raamatupidaja ning nad ei ole üle 40 aasta kohtunud. Meelis Rämmeldi sõnul ei ole endast oluliselt vanemat inimest mängida kuigi keeruline. "Ma ei teagi, kes need vanad inimesed siis on. Teinekord vaatad mõnda vanainimest ja ta tundub noorena, vaatad noort inimest ja ta tundub vanana. Ju meis kõigis on need asjad sees olemas, lihtsalt need tuleb üles leida," ütles ta ning lisas, et vananemise positiivseks küljeks võib pidada ehk teatava rahu saavutamist enda sees.

Tõnu Oja sõnul 50ndates eluaastates tõesti mingi rahunemine toimub, aga 60ndateks võib see juba möödas olla. "Ma ikka valmistusin selleks vananemiseks isiklikult küll pikalt ja kaua. Ja ma suutsin sellega täiesti ära leppida, aga siis, kui ta päriselt käes oli, siis tundus, et oota, oota, enam pole palju jäänud, tõmba nüüd veel, niipalju kui saad," rääkis ta ning lisas, et teiste arvamus läheb vananedes küll vähem korda kui noorena.

Oja avaldas ka arvamust, et poliitikasse ei tohiks minna ei liiga noored ega liiga vanad inimesed. "Kui ma veel mõnda aega tagasi arvasin, et alla 35-aastased on noorusest rumalad, siis nüüd ma arvan, et üle 65-aastased on ikka vanadusest rumalad," ütles ta ning tõdes, et poliitikud võiksid taibata, et maailm ei keerle ainult nende ümber. "Mis see jääv suurus on maailmas? See, et inimene on omakasupüüdlik olend. Peale selle on veel valguse kiirus ja rohkem ma neid jäävaid suuruseid ei tea. Võib-olla on veel midagi, aga ma ei ole selleni veel jõudnud," muheles ta.