Animarežissöör Mari Kivi: kõige pingelisem on nukkude valmistamine

Animarežissöör Mari Kivi tõdes kultuursaates "OP" ühe filmi tegemise juures on kõige pingelisem aeg nukkude valmistamine. "Dekoratsioonid võid üle värvida, ringi tõsta, valgust saab suunata ja sättida, aga kui nukk on vormi valatud, siis ma ei saa enam öelda, et teeme nüüd äkki pea suurema, teeme käed pikemad," selgitas ta.

Nukufilmis on käimas Mari Kivi uue animafilmi võtted. Lugu kannab tööpealkirja "Kust tulevad täiskasvanud" ning peategelaseks on 80-aastane vanaema, kes rändab tagasi lapsepõlve.

"Idee sai alguse mõttest, kust me täiskasvanutena tuleme: me teame, kust tulevad lapsed, aga kust tulevad täiskasvanud? Mis on see hetk, kui sa oled täiskasvanu ja mõtled nagu täiskasvanu? Peategelase selja taga on lahendamata probleeme – ta ei ole suutnud kõiki neid seljatada ja ta kohtub minevikus oma probleemide jäänustega," selgitas režissöör Mari Kivi.

Inspiratsiooni sai režissöör oma vanaisast. "Kui minu vanaisa oli juba vana ja haige, siis tema voodi kõrval olles ma mõtlesin, et millest tema võib mõelda – kuidas tema oma peas rändab ainult oma minevikus. Inimese elus on hetk, kus on võimalik ainult tagasi mõelda, ei ole enam võimalik edasi mõelda," avas ta loo tausta.

Filmi ettevalmistava töö juures peab Kivi kõige keerulisemaks nukkude tegemist. "Dekoratsioonid sa võid üle värvida, ringi tõsta, valgust saab suunata ja sättida, aga kui nukk on vormi valatud, siis ma ei saa enam öelda, et teeme nüüd äkki pea suurema, teeme käed pikemad," selgitas ta.

Filmi meeleolu nimetab Kivi unenäoliseks ning ta loodab, et see film muudab inimesed enda suhtes ausamaks. "Ma tahaks rohkem ausust näha inimestes, ausust iseenda vastu, et igaüks vaataks oma minevikku ilma mingisuguse vale või ilustamisprismata – see võiks olla selle filmi eesmärk."

"Kust tulevad täiskasvanud" on planeeritud valmima 2025. aasta alguses.