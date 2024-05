Haapsalu muusikaline perekond mängib enam kui 20 pilli

Kodus on perel üle kümne lõõtspilli, viis viiulit ja teisigi rahvapille. Kõik pereliikmed on seotud Haapsalu muusikakooliga, kes õpetab, kes õpib.

Andi Hennu sõnul oli võistumängimise kogemus vaatamata positiivsele lõpptulemusele pingeline. "Oli väga huvitav näha, et kõik nii hästi mängivad. Ma ei olnud selleks päris valmis, et kõik olid nii super."

Muusikakoolis viiulit õppinud Andi Henn osales konkursil karmoškaga, sest see tundus igati loogiline valik. "Ma tunnen ennast lõõtspilli ja karmoškaga mugavamalt, siis on mul saatebänd ja viisibänd kõik korraga olemas, kõik on minu kätes," lisas noormees, kes näeb oma tulevikku muusikaga seotuna ning mõtleb Viljandi kooli peale.

Pereisa Enrik Visla arvates on Eestis pärimusmuusikal hetkel head ajad. "Ma kuulasin võistumängimisel kõiki neid noori inimesi, kes mängivad väga heal tasemel pilli ja ma arvan, et pärimusmuusika õitseb Eestis igatpidi."

"On erinevate pillide mängijaid, on mitmeid võimalusi, kus õppida ja noortel on tekkinud pärimusmuusika vastu huvi, mida kümme-kakskümmend aastat tagasi oli vähem kui praegu," ütles ta ning lisas, et kindlasti on pärimusmuusika populariseerimisele aidanud kaasa festivalid, mida suviti Eestis korraldatakse. Samuti on pärimusmuusika populaarsust aidanud tõsta bändid, kes on suutnud oma muusikaga Eestist välja suurematele lavadele murda.