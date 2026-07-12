Võrus selgusid Eesti parimad lõõtsamängijad

Võistlejad astusid üles neljas vanuse- ja tasemeklassis: algajad, noored, täiskasvanud ning ässad. Konkursil osalesid nii esmakordsed võistlejad kui ka kogenud meistrid, pakkudes publikule mitmekesist ja kõrgetasemelist muusikaelamust.

Algajate klassis osalesid Imre Lorvi ja Jakob Visla. Noorte klassis võistlesid Helir Hoop, Andi Henn Visla, Juhan Koppel ja Oliver Merilo. Täiskasvanute klassis astusid üles Kristin Avans, Ott Lemmergas, Aivar Natus, Uku Zolgo, Kertu Hordo, Kati Koppel, Ants Karu ja Hilja Kasejõe. Ässade klassis näitasid oma meisterlikkust Mihkel Sildoja, Herbert Konnula, Oliver Leppik, Hannes Põllu ja Ülari Saarniit.

Võistlejate esitusi hindas žürii koosseisus Tarmo Noormaa, Toomas Ojasaar, Harri Lindmets ja Siiri Toomik.

Võistumängimise tulemused:

Algajate klass

I koht – Jakob Visla

Noorte klass

I koht – Helir Hoop

II koht – Juhan Koppel

III koht – Andi Henn Visla

Täiskasvanute klass

I koht – Kertu Hordo

II koht – Uku Zolgo

III koht – Kristin Avans

Ässade klass

I koht – Oliver Leppik

II koht – Herbert Konnula

III koht – Mihkel Sildoja

Tänavu lõõtsakuninga tiitlit välja ei antud, sest selle pälvib mängija, kes on võitnud ässade klassi kolmel korral, lõõtsakuningaid on Eestis kokku kuus.