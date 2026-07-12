Võrus selgusid Eesti parimad lõõtsamängijad
37. korda toimunud Teppo tüüpi lõõtspillide võistumängimine tõi 11. juulil Võrru kokku 19 lõõtsamängijat üle Eesti. Mõõduvõtmine toimus Võru pärimustantsu festivali raames.
Võistlejad astusid üles neljas vanuse- ja tasemeklassis: algajad, noored, täiskasvanud ning ässad. Konkursil osalesid nii esmakordsed võistlejad kui ka kogenud meistrid, pakkudes publikule mitmekesist ja kõrgetasemelist muusikaelamust.
Algajate klassis osalesid Imre Lorvi ja Jakob Visla. Noorte klassis võistlesid Helir Hoop, Andi Henn Visla, Juhan Koppel ja Oliver Merilo. Täiskasvanute klassis astusid üles Kristin Avans, Ott Lemmergas, Aivar Natus, Uku Zolgo, Kertu Hordo, Kati Koppel, Ants Karu ja Hilja Kasejõe. Ässade klassis näitasid oma meisterlikkust Mihkel Sildoja, Herbert Konnula, Oliver Leppik, Hannes Põllu ja Ülari Saarniit.
Võistlejate esitusi hindas žürii koosseisus Tarmo Noormaa, Toomas Ojasaar, Harri Lindmets ja Siiri Toomik.
Võistumängimise tulemused:
Algajate klass
I koht – Jakob Visla
Noorte klass
I koht – Helir Hoop
II koht – Juhan Koppel
III koht – Andi Henn Visla
Täiskasvanute klass
I koht – Kertu Hordo
II koht – Uku Zolgo
III koht – Kristin Avans
Ässade klass
I koht – Oliver Leppik
II koht – Herbert Konnula
III koht – Mihkel Sildoja
Tänavu lõõtsakuninga tiitlit välja ei antud, sest selle pälvib mängija, kes on võitnud ässade klassi kolmel korral, lõõtsakuningaid on Eestis kokku kuus.
Toimetaja: Kaspar Viilup